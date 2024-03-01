Пятница, 1 Марта 2024 16:09

АрмИнфо. Южный Кавказ очень важен для Грузии, которая заинтересована в продвижении процесса по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом на Дипломатическом форуме в Анталье заявил замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, который выразил надежду, что удастся найти такое решение, от которого выиграют обе стороны.

При этом грузинский дипломат напомнил, что Грузия предлагала сторонам свою помощь и поддержку для достижения мирного договора. "Для нас очевидно, нужно поддерживать имеющееся сотрудничество, вместо того, чтобы пускать сторонних игроков на нашу арену", - сказал он.

Говоря о роли Тбилиси в нормализации отношений между Ереваном и Баку, Дарсали напомнил, Грузия ранее выступила с инициативой мирного добрососедства и предложила поддержку обеим странам по части проведения переговоров. "Мы видим, что существуют определенные сложности в двусторонних переговорах между Арменией и Азербайджаном, и поэтому мы предлагаем провести трехсторонние переговоры в нашем регионе. Мы доверяем обоим нашим соседям, по этой причине Тбилиси поддерживает переговоры и установление мира и стабильности на Южном Кавказе. У мира нет альтернативы в нашем регионе. Мир должен быть заключен", - сказал грузинский дипломат, указав на наличие новых возможностей для Южного Кавказа в контексте новой концепции глобальной связи.

В заключение он указал на заинтересованность Грузии развивать стратегические связи с Арменией, Азербайджаном и Турцией.