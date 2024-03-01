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АрмИнфо. Южный Кавказ очень важен для Грузии, которая заинтересована в продвижении процесса по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом на Дипломатическом форуме в Анталье заявил замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, который выразил надежду, что удастся найти такое решение, от которого выиграют обе стороны.
При этом грузинский дипломат напомнил, что Грузия предлагала сторонам свою помощь и поддержку для достижения мирного договора. "Для нас очевидно, нужно поддерживать имеющееся сотрудничество, вместо того, чтобы пускать сторонних игроков на нашу арену", - сказал он.
Говоря о роли Тбилиси в нормализации отношений между Ереваном и Баку, Дарсали напомнил, Грузия ранее выступила с инициативой мирного добрососедства и предложила поддержку обеим странам по части проведения переговоров. "Мы видим, что существуют определенные сложности в двусторонних переговорах между Арменией и Азербайджаном, и поэтому мы предлагаем провести трехсторонние переговоры в нашем регионе. Мы доверяем обоим нашим соседям, по этой причине Тбилиси поддерживает переговоры и установление мира и стабильности на Южном Кавказе. У мира нет альтернативы в нашем регионе. Мир должен быть заключен", - сказал грузинский дипломат, указав на наличие новых возможностей для Южного Кавказа в контексте новой концепции глобальной связи.
В заключение он указал на заинтересованность Грузии развивать стратегические связи с Арменией, Азербайджаном и Турцией.
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|В Анталье стартует III дипломатический форум - Армению представляет Мирзоян
|Пашинян почтил память жертв 1-го марта 2008 года
|Европарламентарий: После вторжения в Нагорный Карабах Баку попытается стереть тысячелетнее присутствие армян в регионе
|Перч Седракян покидает пост главы Всеармянского благотворительного союза: Имя нового президента уже известно
|Автором скульптуры Шарля Азнавура, которая будет установлена на одноименной площади в Ереване, стал Давид Минасян
|Пашинян портит отношения с Москвой по заказу Анкары: Грант Багратян
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|Спикер: Армения не может себе позволить применить право силы, потому что физически мы не сильнее Турции или Азербайджана
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Спикер НС: мы будем двигаться в направлении тех сил, которые помогут нам обеспечить безопасность Армении
|Джон Карапетян единогласно переизбран директором Института геофизики и инженерной сейсмологии им. А.Назарова НАН РА
|Азербайджанские вандалы разрушают кладбище села Хин Шен в Шушинском районе Арцаха
|Армении необходимо вернуться к полупрезидентской форме правления - Арам Манукян
|Freedom House: Захват Нагорного Карабаха повысил популярность Алиева и породил опасения полномасштабного вторжения Азербайджана в Армению
|Мэрия Еревана обещает рассмотреть вопрос предоставления временного жилья гражданам, чьи дома были снесены по решению городских властей в Нор-Норке
|Политолог опровергает слова Пашиняна об отсутствии у российских пограничников мандата на присутствие у села Неркин Ханд
|Аветик Чалабян: Основная цель изменения Конституции - отказ от Декларации о независимости Армении
|Европейский парламент принял отчеты CFSP и CSDP, в которых затрагивается ситуация вокруг Арцаха и Армении в связи с агрессией Азербайджана
|В Нор-Норке напряженная ситуация: власти Еревана хотят снести незаконные постройки, местные жители - против
|СК: вооруженный азербайджанский солдат, проникший в Сюникскую область Армении, задержан
|С 1 апреля по 28 июня 2024 года включительно в Армении пройдут очередные сборы резервистов
|Посол США: В этом году есть реальный шанс достижения прочного мира в регионе
|Экс-министр обороны РА: уголовное преследование в отношении меня направляется лично Николом Пашиняном
|Бербок: Появилась возможность для установления прочного мира на Южном Кавказе
|Власти Армении стремятся распространить свою политику узурпации на все органы власти - оппозиционер
|Парламент Арцаха раскритиковал власти Армении за проект жилищного обеспечения арцахских беженцев
|ЕП принял две резолюции, призывающие ЕС ввести санкции против Азербайджана - депутат
|Депутаты НС РА почтили память жертв Cумгаитских погромов
|Главы МИД Армении и Азербайджана сегодня в Берлине продолжат переговоры по нормализации двусторонних отношений
|Премьер: в Армении никто не выступал с заявлениями о том, что село Неркин Ханд находится в зоне ответственности российских пограничников
|Пашинян: Если ситуация с ОДКБ де-факто заморожена, то она должна быть заморожена и де-юре
|В апреле запланированы масштабные мероприятия - Пашинян
|Пашинян: У Армении не было намерений вовлечь ОДКБ в вооруженный конфликт
|Заявление Сержа Саргсяна полезно "на пути раскрытия правды" - Пашинян
|Учебник по истории Армении, который вызвал недовольство у научного сообщества, останется в школьной программе
|В Берлине проходит трехсторонняя встреча глав МИД Армении, Азербайджана и Германии
|Разыскивается миллионер: Новый розыгрыш от Idram
|Захарова назвала беспочвенными обвинения премьера Армении о призывах российских политиков совершить переворот в РА
|Захарова: В районе населенного пункта Неркин Ханд нет российских военных
|К сожалению, работы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе сейчас застопорилась ввиду позиции армянских коллег - Захарова
|Власти Армении обеспечат жильем архацев, но на определенных условиях
|Вице-премьер: процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы займет продолжительный период времени
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Захарова: Если ОДКБ вышло из Армении, как говорит официальный Ереван, то как же Армения может замораживать в ней своё участие?
|Европейское командование США направило 40 тонн гумпомощи беженцам из Арцаха
|Япония направит $3 млн. для удовлетворения потребностей арцахских беженцев и принимающих в Армении общин
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|Захарова: Москва не получала от властей Армении обращений по поводу вывода российских пограничников из "Звартноц"
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