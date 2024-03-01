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АрмИнфо. В глобальном смысле ожидать результатов от состоявшихся переговоров не стоит. Подобное мнение выразил в ходе брифинга 1 марта председатель оппозиционного блока <Армения>, экс-министр обороны РА Сейран Оганян, комментируя армяно-азербайджанские переговоры, инициированные со стороны Германии.
Он заметил, что на западной площадке у Армении есть дружественные страны, однако ни одна из них не имеет больших возможностей для содействия, за исключением фрагментарной наблюдательской миссии.
Оганян напомнил, что власти Азербайджана постоянно твердят, что не нуждаются в посредниках. По мнению оппозиционера, это говорит об их намерении самостоятельно давить на правительство нашей страны. <Они очень разумно и хитро используют, как западные, так и постсоветские площадки для того, чтобы продвигать свои интересы>, - подчеркнул он.
При этом, глава блока <Армения> отметил, что в любом случае переговоры более приемлемы, нежели боевые действия. В этом контексте он напомнил печальный опыт, когда переговорный процесс в 2018 году провалился, и за этимпоследовала война 2020 года. <В этом смысле любые контакты между сторонами крайне важны>, - подчеркнул он
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|Гражданский договор: Пограничный контроль основных воздушных узлов Армении должен осуществляться представителями госорганов РА
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|Перч Седракян покидает пост главы Всеармянского благотворительного союза: Имя нового президента уже известно
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|Джон Карапетян единогласно переизбран директором Института геофизики и инженерной сейсмологии им. А.Назарова НАН РА
|Азербайджанские вандалы разрушают кладбище села Хин Шен в Шушинском районе Арцаха
|Армении необходимо вернуться к полупрезидентской форме правления - Арам Манукян
|Freedom House: Захват Нагорного Карабаха повысил популярность Алиева и породил опасения полномасштабного вторжения Азербайджана в Армению
|Мэрия Еревана обещает рассмотреть вопрос предоставления временного жилья гражданам, чьи дома были снесены по решению городских властей в Нор-Норке
|Политолог опровергает слова Пашиняна об отсутствии у российских пограничников мандата на присутствие у села Неркин Ханд
|Аветик Чалабян: Основная цель изменения Конституции - отказ от Декларации о независимости Армении
|Европейский парламент принял отчеты CFSP и CSDP, в которых затрагивается ситуация вокруг Арцаха и Армении в связи с агрессией Азербайджана
|В Нор-Норке напряженная ситуация: власти Еревана хотят снести незаконные постройки, местные жители - против
|СК: вооруженный азербайджанский солдат, проникший в Сюникскую область Армении, задержан
|С 1 апреля по 28 июня 2024 года включительно в Армении пройдут очередные сборы резервистов
|Посол США: В этом году есть реальный шанс достижения прочного мира в регионе
|Экс-министр обороны РА: уголовное преследование в отношении меня направляется лично Николом Пашиняном
|Бербок: Появилась возможность для установления прочного мира на Южном Кавказе
|Власти Армении стремятся распространить свою политику узурпации на все органы власти - оппозиционер
|Парламент Арцаха раскритиковал власти Армении за проект жилищного обеспечения арцахских беженцев
|ЕП принял две резолюции, призывающие ЕС ввести санкции против Азербайджана - депутат
|Депутаты НС РА почтили память жертв Cумгаитских погромов
|Главы МИД Армении и Азербайджана сегодня в Берлине продолжат переговоры по нормализации двусторонних отношений
|Премьер: в Армении никто не выступал с заявлениями о том, что село Неркин Ханд находится в зоне ответственности российских пограничников
|Пашинян: Если ситуация с ОДКБ де-факто заморожена, то она должна быть заморожена и де-юре
|В апреле запланированы масштабные мероприятия - Пашинян
|Пашинян: У Армении не было намерений вовлечь ОДКБ в вооруженный конфликт
|Заявление Сержа Саргсяна полезно "на пути раскрытия правды" - Пашинян
|Учебник по истории Армении, который вызвал недовольство у научного сообщества, останется в школьной программе
|В Берлине проходит трехсторонняя встреча глав МИД Армении, Азербайджана и Германии
|Разыскивается миллионер: Новый розыгрыш от Idram
|Захарова назвала беспочвенными обвинения премьера Армении о призывах российских политиков совершить переворот в РА
|Захарова: В районе населенного пункта Неркин Ханд нет российских военных
|К сожалению, работы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе сейчас застопорилась ввиду позиции армянских коллег - Захарова
|Власти Армении обеспечат жильем архацев, но на определенных условиях
|Вице-премьер: процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы займет продолжительный период времени
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Захарова: Если ОДКБ вышло из Армении, как говорит официальный Ереван, то как же Армения может замораживать в ней своё участие?
|Европейское командование США направило 40 тонн гумпомощи беженцам из Арцаха
|Япония направит $3 млн. для удовлетворения потребностей арцахских беженцев и принимающих в Армении общин
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|Захарова: Москва не получала от властей Армении обращений по поводу вывода российских пограничников из "Звартноц"
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