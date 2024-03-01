Пятница, 1 Марта 2024 15:48

АрмИнфо. В глобальном смысле ожидать результатов от состоявшихся переговоров не стоит. Подобное мнение выразил в ходе брифинга 1 марта председатель оппозиционного блока <Армения>, экс-министр обороны РА Сейран Оганян, комментируя армяно-азербайджанские переговоры, инициированные со стороны Германии.

Он заметил, что на западной площадке у Армении есть дружественные страны, однако ни одна из них не имеет больших возможностей для содействия, за исключением фрагментарной наблюдательской миссии.

Оганян напомнил, что власти Азербайджана постоянно твердят, что не нуждаются в посредниках. По мнению оппозиционера, это говорит об их намерении самостоятельно давить на правительство нашей страны. <Они очень разумно и хитро используют, как западные, так и постсоветские площадки для того, чтобы продвигать свои интересы>, - подчеркнул он.

При этом, глава блока <Армения> отметил, что в любом случае переговоры более приемлемы, нежели боевые действия. В этом контексте он напомнил печальный опыт, когда переговорный процесс в 2018 году провалился, и за этимпоследовала война 2020 года. <В этом смысле любые контакты между сторонами крайне важны>, - подчеркнул он