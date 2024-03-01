Пятница, 1 Марта 2024 13:39

АрмИнфо.Две недели назад в Брюсселе был заложен процесс по разработке новой повестке сотрудничества Армения-Евросоюз. Об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос.

На просьбу раскрыть скобки слов главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля с трибуны Европарламента об исторических отношениях с Арменией, Марагос, отметил, что новый этап в отношениях продиктован сильным желанием обеих сторон еще больше сблизить существующие отношения. При этом он подчеркнул, что основа этого нового этапа была заложена в прошлом году в Гранаде во время встреч с премьер-министром Николом Пашиняном.

Марагос отметил, что после октября Совет ЕС обратился к институтам Евросоюза с просьбой разработать варианты более тесных отношений с Арменией, и то, что происходит сейчас, является выражением всего этого.

Вместе с тем дипломат выразил уверенность, что есть сферы, где Ереван и Брюссель могут более тесно взаимодействовать, чтобы способствовать реализации стремлений армянского народа к лучшей жизни и процветанию.

Марагос также обратил внимание, что появилась и новая сфера взаимодействия Армения- ЕС. "Эта сфера безопасности, и мы надеемся, что в короткие сроки у нас будут успехи в этом взаимодействии. Эта сфера, в которой у нас ранее не было тесного взаимодействия, но теперь, у нас здесь есть наблюдательская миссия ЕС (EUMA), которая занимается мониторингом ситуации на границе. Кроме того, мы фиксируем стремление Армении присоединиться к мирным рамкам ЕС. Обсуждения по этому направлению ведутся с Минобороны Армении", - сказал дипломат.

На уточнение ведущего, не ставит ли ЕС целью своей политики на Кавказе выдавить Россию из региона, европейский дипломат заверил, что ответ на этот вопрос прост, Брюссель лишь прислушался на просьбы и заявления властей Армении о желании диверсифицировать свою безопасность и экономику.

По его словам, эти процессы содействия не нужно рассматривать исключительно через черно белую призму. "И мы уверены, что эта помощь по диверсификации будет лишь способствовать независимости, суверенитету Армении и повышению устойчивости ее институтов на фоне стоящих перед страной вызовов", - сказал Марагос.

На замечание о том, что Армения в большинстве своем зависит от российских энергоресурсов, и ее экономика в целом российско ориентирована, как в Брюсселе представляют себе экономическую диверсификацию, посол, в частности, сказал: " В конце дня всё будет зависеть от армянских экономических игроков, решений властей Армении и то, каким они видят торговое будущее страны. Мы партнеры, и мы помогаем развивать наши торговые отношения. Последние несколько лет наш товарооборот удвоился, и это всё на благо армянского народа", - подчеркнул он, выразив убеждение, что повышение качество товаров будет только в пользу торговых игроков Армении.

Касаясь того, что, по мнению экспертов, увеличение присутствия ЕС в Армении лишь раздражает Россию, но нет гарантий, что оно будет способствовать региональному миру и защите Армении от агрессии, глава делегации ЕС отметил, что Евросоюз присутствует как в Армении, так и в регионе в целом. "Мы привержены миру и безопасности в этом регионе. Мы привержены сотрудничеству со всеми народами этого региона руководствуясь принципом неприменения силы. Должен быть диалог, и мы готовы применить для этого разработанный в последние году Евросоюзом Европейский инструмент мира. Его цель - стимулировать оборонные возможности для гарантирования того, что применение силы не станет методом разрешения разногласий при конфликтах", - отметил дипломат.

По его словам, в дополнение к этому ЕС взял на себя обязательство развивать коммуникации и в этой связи инициирован диалог с правительством Армении в рамках предложенного армянской стороной проекта "Перекресток мира". "И это направление, которое находится в поле наших обсуждений, чтобы понять какими же будет дивиденд от мира", - отметил он, добавив, что ЕС в своих действиях по всему миру, и в Армении, в частности, руководствуется принципом верховенства права.

Вместе с тем он заверил, что для ЕС ситуация в регионе ясна. "Мы верим в суверенитет и территориальную целостность Армении и содействуем этому. Именно поэтому, мы с правительством Армении разрабатываем этот проект сотрудничества", - сказал он, вновь указав на неприемлемость неприменения силы и важность соблюдения принципов Устава ООН. Говоря о ситуации вокруг Арцаха, Марагос отметил, что гуманитарная ситуация вокруг Нагорного Карабаха очень сложная, и ЕС мобилизовал более 60 млн евро для помощи арцахским беженцам. При этом он заверил, что ЕС продолжит переговоры с правительством и политическим обществом РА, чтобы найти новые пути содействия программам поддержки беженцам из Нагорного Карабаха.

Касаясь сообщений о том, что российские пограничники препятствуют въезду наблюдателей ЕС в Неркин Ханд, посол в первую очередь отметил, что с момента размещения наблюдательной миссии ЕС произошло резкое снижение пограничной напряженности.

"Мы патрулируем всю границу, есть места, где есть препятствия, и мы работаем с нашими армянскими партнерами над решением этих вопросов", - резюмировал дипломат.