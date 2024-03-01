Пятница, 1 Марта 2024 13:37

АрмИнфо. Вопрос нахождения российских пограничников в аэропорту <Звартноц> вызывает у нашей политической команды такое же беспокойство, как и у общественности. Об этом в ходе брифинга 1 марта заявил секретарь правящей партии <Гражданский договор> Артур Ованнисян.

Он подчеркнул, что данный вопрос находится в повестке правящей партии. <Пока каких- либо решений на этот счет принято не было, но итоги обсуждений мы представим общественности институциональным образом>, - сказал секретарь ГД.

В свою очередь провластный депутат Владимир Варданян на вопрос о том, есть ли правовая основа для присутствия российских пограничников у воздушных ворот Армении, отметил, что между Арменией и Россией имеется широкая договорно-правовая база, но в определенных случаях может не быть конкретики, которая <позволила бы найти ответы на тот или иной вопрос>.

По его словам, аэропорт <Звартноц> рассматривается с правовой точки зрения в качестве пограничного пункта, но фактически не является границей Республики Армения. <И в этих условиях есть необходимость в отдельных регулировках>, - сказал депутат.

Резюмируя, он заявил, что пограничный контроль основных воздушных узлов Армении должен осуществляться представителями госорганов Республики Армения. <Я думаю, что все разделяют это мнение>, - подчеркнул Варданян.

Отметим, что в последний период, в армянском сегменте социальных сетей с определенной периодичностью начала тиражироваться информация о неправомерности пребывания российских пограничников на территории Армении.

Изначально большой текст на этот счет был опубликован на сайте НПО "Союз информированных граждан" под авторством Рузанны Авагимян, которая утверждает, что согласно пункту 5 Декларации о независимости, войсковые соединения других стран, их военные базы и сооружения могут размещаться на территории Республики Армения только по решению ее Верховного Совета (Парламента - Ред.).

Затем, эта информация, с определенной периодичностью, прокручивается на разных армянских телеграмм-каналах. Акцент делается на том, что парламент Армении никогда не ратифицировал договор о российских пограничных войсках на территории Республики Армения, а это означает, что деятельность российских пограничников как на армяно- иранской границе, так и на армяно-турецкой границе, а также в аэропорту "Звартноц", является незаконной, и последние не имеют права вместо пограничных войск СНБ Армении осуществлять проверку и выдачу паспортов граждан, пересекающих государственную границу Республики Армения.

Напомним, что основой для нынешнего пребывания в Армении российских пограничников является межгосударственный договор о статусе пограничных войск России на территории республики, заключенный в Ереване 30 сентября 1992 г. Пограничное управление ФСБ РФ в Армении включает 4 пограничных отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в Ереванском международном аэропорту "Звартноц". Содержание российских пограничников в Армении обеспечивается правительствами двух государств примерно поровну.