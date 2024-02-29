Четверг, 29 Февраля 2024 22:12

АрмИнфо.Премьер Никол Пашинян ухудшая отношения с Россией, выполняет политический заказ Турции. Об этом заявил экс-премьер РА Грант Багратян 29 февраля на митинге с требованием отставки премьера, организованном движением <Вместе> на площади Свободы в Ереване.

Как заявил экс-премьер Грант Багратян, Никол Пашинян привел армянский народ к <точке невозврата>. <Логика дальнейших действий обязательным образом предполагает войну. Человек, отдавший Арцах взамен на мир, но так его и не получил, сегодня говорит, что мира не будет>, - заявил политик. По его мнению, шаги Пашиняна говорят о том, что он умышленно ведет страну к войне, <даже складывается впечатление, что он форсирует события>.

Также умышленно Никол Пашинян портит отношения с Россией, отметил он. <Мы заключили соглашение о стратегических союзнических отношениях с этой страной (Россией). С Францией и США у нас нет подобных соглашений: они для нас важны, но они нам не союзники>, - заявил Багратян.

Даже если согласиться с утверждением Пашиняна о том, что Россия является плохим союзником, это не означает, что она станет <хорошим врагом>, считает экс-премьер.

<Как только они (Анкара) удостоверятся, что армяно-русские отношения пришли к тому, что последним будет наплевать на Армению, Турция немедленно воспользуется ситуацией и нападет на Армению>, - заявил экс-премьер.

Очередной митинг движения <Вместе> проведет 13 марта.

Предыдущая акция движения <Вместе> состоялась 20 февраля, - в день очередной годовщины начала Арцахского движения. Тогда оппозиционным фракциям в парламенте было предложено инициировать процесс вотума недоверия премьер-министру и правительству.