Четверг, 29 Февраля 2024 22:11

АрмИнфо. Эдмон Марукян подал премьер-министру Армении Николу Пашиняну заявление об освобождении от должности посла по особым поручениям Армении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

<В сложный для нашего государства и региона период, я с большой ответственностью и с большой самоотдачей взялся за эту миссию.

Однако в последнее время различия в нашем видении на ряд фундаментальных внешнеполитических вопросов делают невозможным мое дальнейшее участие во внешнеполитическом фронте.

Уверяю вас, что буду продолжать служить государству и народу и вкладывать свои знания и опыт, а также международные связи в защиту национальных и государственных интересов Республики Армения.

Боже, храни Республику Армения>,- написал Марукян.

Напомним, что Эдмон Марукян был назначен послом по особым поручениям 14 марта 2022 года. Глава внепарламентской партии <Просвещенная Армения>, бывший депутат Национального собрания Эдмон Марукян с 2016-го по 2018 год был членом парламентского блока <Елк>, состоявшего из партии <Просвещенная Армения>, партии <Гражданский договор>, возглавляемой с Николом Пашиняном, и партии <Республика>, возглавляемой Арамом Саргсяном.-