Четверг, 29 Февраля 2024 22:08

АрмИнфо. Демократия является одним из направлений укрепления безопасности Армении. Об этом 29 февраля журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, сегодня мир оказался разделенным на две части: с одной стороны, речь идет о мировом порядке и правилах, к которым может быть, к примеру, отнесена Алма-Атинская декларация, а с другой стороны, когда речь заходит о праве силы. "Мы считаем, что наша безопасность - это приверженность демократическим ценностям и тесное сотрудничество с демократическими институтами и системами. Право силы мы не можем себе позволить, потому что, говоря народным языком, физически мы не сильнее Турции или Азербайджана. Мы не можем оказывать должного сопротивления, тем более, что наш союзник в лучшем случае нас не защищает", - сказал председатель НС, выразив при этом уверенность в том, что союзник ведет совместный с Азербайджаном процесс. <Я уверен, что война в Украине началась с войны в Нагорном Карабахе, чтобы получить альтернативные пути для уклонения от санкций, что, собственно говоря, сейчас и делается. Например, когда Азербайджан по своим трубопроводам продает российский газ в Европе, и это факт>, - отметил спикер