Четверг, 29 Февраля 2024 15:36

АрмИнфо. Захват Нагорного Карабаха повысил внутреннюю популярность президента Ильхама Алиева и породил опасения, что осмелевшее азербайджанское руководство может начать полномасштабное вторжение в Республику Армения, границы которой уже нарушены. Об этом говорится в отчете "Свобода в мире за 2024 год", подготовленном организацией Freedom House. В отчете констатируется, что в 2023 году индекс свободы в мире вновь снизился. Эта тенденция сохраняется уже 18-й год подряд.

При этом констатируется, что нападения на спорные территории усиливают глобальную авторитарную агрессию.

"Люди, живущие на спорных территориях, часто становятся жертвами враждебности автократов по отношению к плюрализму, а также их экспансионистской программы. В сентябре осада Нагорного Карабаха азербайджанским режимом привела к роспуску местных органов власти и насильственному перемещению более 120 000 армян, что многие иностранные наблюдатели назвали случаем этнической чистки. В результате бывшая частично свободная территория в 2023 году испытала самое большое в мире снижение рейтинга, потеряв в общей сложности 40 баллов", - говорится в отчете.

В тоже время обращается внимание, что военное нападение Баку произошло после девятимесячной блокады Лачинского коридора - единственного оставшегося сухопутного маршрута, связывающего территорию с внешним миром. Авторы отчета напоминают, что в результате этих действий Баку, жители Нагорного Карабаха с трудом могли получить доступ к предметам первой необходимости, таким как еда, медикаменты и топливо.

"На протяжении примерно трех десятилетий этническое армянское население находилось в центре трудноразрешимого конфликта между Республикой Армения и Азербайджаном. В то время как российское правительство договорилось о новом прекращении огня после того, как наступление 2020 года принесло Баку большие выгоды, вторжение Москвы в Украину в 2022 году ограничило российские миротворческие возможности, а азербайджанские силы постепенно ужесточали контроль над тем, что осталось от анклава. В конце концов, мало что могло помешать амбициям азербайджанского режима разрешить многолетний спор путем одностороннего применения силы", - подчеркнули аналитики Freedom House.

В отчете также обращается внимание на то, что агрессия в отношении Арцаха совпало с углублением авторитарных репрессий в Азербайджане.

"С 1990-х годов правительство проводит политику, дискриминирующую этнических армян. Гражданам Армении, а также их потомкам запрещен либо они сталкиваются с ограничениями при въезде в страну. Религиозная дискриминация и репрессии в отношении независимых СМИ и гражданского общества в последние годы усилились. Захват Нагорного Карабаха повысил внутреннюю популярность президента Ильхама Алиева, который правил Азербайджаном с тех пор, как унаследовал этот пост от своего отца в 2003 году, и породил опасения, что осмелевшее азербайджанское руководство может начать полномасштабное вторжение в Республику Армения, границы которой уже нарушены", - добавили в Организации.