Четверг, 29 Февраля 2024 15:15

АрмИнфо. Мэрия Еревана обещала рассмотреть вопрос предоставления временного жилья гражданам, чьи дома были снесены по решению городских властей в Нор-Норке. Об этом говорится в заявлении вице-мэра Армена Памбухчяна.

<Думаю, что ни для кого не секрет, что городские власти проводят политику возвращения ереванцам оккупированных общинных территорий. В соответствии с этим мэр Еревана принял решение освободить общинную собственность от незаконных строений на улице Львова административного района Нор-Норк. Мы знаем, что по одному из адресов фактически проживает одна семья. В результате обсуждений община рассмотрит возможность предоставления им временного жилья>, - отметил вице-мэр.

Напомним, что сегодня в административном районе Нор-Норк Еревана сложилась напряженная ситуация, вызванная сносом незаконных построек. В этих целях был пригнан бульдозер и другая необходимая техника.

Местные жители заявили, что живут в этих домах свыше 10 лет, и решение столичного муниципалитета застало их врасплох. Ранее они обращались в мэрию с заявлениями о приватизации домов, однако реакции никакой не было. Иного места жительства у них просто нет, отмечают жители, которые уверены, что вместо их домов будут построены элитные многоэтажные здания.

По данному вопросу на горячую линию офиса Защитника поступили звонки. По решению Омбудсмена Группа быстрого реагирования отправилась по указанному адресу, чтобы начать процедуру расследования. <С целью получения соответствующих разъяснений была установлена связь с представителями мэрии Еревана. Для полной информации по поднятому вопросу в мэрию Еревана будет направлено письмо. Проблема находится в центре пристального внимания Защитника прав человека>, - говорится в заявлении.