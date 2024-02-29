Четверг, 29 Февраля 2024 12:41

АрмИнфо. Европейский парламент принял отчеты об Общей внешней политике и политике безопасности (CFSP) и Общей политике в области безопасности и обороны (CSDP), в которых затрагивается ситуация вокруг Арцаха и Армении в связи с агрессией Азербайджана.

Так, в итоговом отчете CFSP отмечается, что в основе принятых решений лежат Решение Совета (CFSP) 2023/162 от 23 января 2023 года о

Миссии Европейского Союза в Армении (EUMA) и резолюция от 15 марта 2023 года об отношениях ЕС-Армения и ЕС- Азербайджан, к своей

резолюции от 19 января 2023 года о гуманитарных последствиях блокады Нагорного Карабаха и к его резолюции от 5 октября 2023 года о ситуации в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана и продолжающихся угроз в адрес Армении.

Отмечается, что 19 сентября 2023 года Азербайджан начал неспровоцированное военное наступление на Нагорный Карабах, которое закончилось введением режима прекращения огня между Азербайджаном и властями Нагорного Карабаха. При этом констатируется, что возобновление военных действий на Южном Кавказе является причиной серьезной обеспокоенности и требует более активного участия ЕС в регионе.

"Самым решительным образом осуждаем заранее спланированное и неоправданное нападение Азербайджана на армян Нагорного Карабаха и людей, оставшихся в регионе. Призываем власти Азербайджана разрешить безопасное возвращение армянского населения в Нагорный Карабах и предоставить твердые гарантии в отношении защиты их прав. Требуем защиты армянского культурного, исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе в соответствии со стандартами ЮНЕСКО и международными обязательствами Азербайджана.

Выражаем сожаление по поводу того факта, что наступление Баку представляло собой грубое нарушение международного права и прав человека и явное нарушение трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и об обязательствах, взятых Азербайджаном на переговорах при посредничестве ЕС. Считаем, что подлинный диалог между Азербайджаном и Арменией является единственным устойчивым путем продвижения вперед, и призывает ЕС и его государства-члены поддержать такие усилия.

Поддерживаем продолжающиеся мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, которым были серьезно торпедированы недавней военной операцией против Нагорного Карабаха и де-факто этнической чисткой. Подчеркиваем что достойный и прочный региональный мир, который поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность обеих стран, является необходимым условием стабильности по соседству", - говорится в отчете.

Вместе с тем, в документе звучит призыв к гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA) внимательно следить за развитием ситуации в области безопасности на местах, предоставлять прозрачную отчетность парламенту и активно содействовать усилиям по разрешению конфликтов. При этом авторы доклада призывают ЕС и его государства- члены усилить мандат EUMA, увеличить его размер, продлить срок его действия, а также разместить наблюдателей вдоль границы с Турцией. В отчете также звучит призыв к Азербайджану разрешить присутствие EUMA на своей стороне границы и в Нагорном Карабахе.

В отчете звучит призыв к Высокому представителю и вице-президенту Европейской комиссии продолжить поддержку Армении через Европейский фонд мира, в частности, с целью укрепления ее оборонного потенциала против гибридных угроз, чтобы расширить ее пространство безопасности за пределы Организации Договора о коллективной безопасности. При этом приветствуется создание Диалога по вопросам политики и безопасности ЕС-Армения и проведение его первого заседания 26 января 2023 года.

"Подчеркиваем, что многочисленные предупреждения парламента по поводу ситуации не привели к каким-либо изменениям в политике ЕС в отношении Азербайджана. Настаиваем на том, что любое углубление отношений ЕС с Азербайджаном должно сохраняться при условии достижения страной существенного прогресса в области уважения прав человека, верховенства закона, демократии и основных свобод, включая защиту этнических меньшинств. Призываем ЕС немедленно ввести санкции против Азербайджана и приостановить действие Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики", - говорится в отчете.

В документе также выражается поддержка "демократически избранного правительства Армении и указывается полное уважение суверенитета, демократии и территориальной целостности страны".

"Высоко оцениваем заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения не будет втянута в новую войну с Азербайджаном, и его недавние призывы к возобновлению мирных переговоров на самом высоком уровне с Азербайджаном;. Осуждаем вмешательство России в Армению, направленное на распространение беспорядков. Призываем ЕС усилить свое участие на Южном Кавказе. Приветствуем решение Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда", - далее говорится в отчете.

В докладе об CSDP осуждается политика агрессии, включая заранее спланированное военное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах. Вместе с тем напоминается, что это нападение последовало за месяцами организованного голода и изоляции армян, проживающих в Нагорном Карабахе, из-за блокады Лачинского коридора.

"Подчеркиваем, что так называемые российские миротворцы на месте не предпринимали никаких действий для предотвращения или прекращения блокады или прекращения военного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах. Осуждаем военную поддержку, оказываемую Азербайджану странами, не входящими в ЕС. Серьезно обеспокоены последствиями для гражданского населения, которые де-факто равносильны этнической чистке. Подтверждаем свое мнение о том, что нападение осуществляемые Азербайджаном не могут остаться без последствий, и призываем ЕС ввести санкции против властей Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения режима прекращения огня, и приостановить действие Меморандума о взаимопонимании по энергетике. Призываем ЕС приостановить переговоры по новому соглашению о партнерстве с Азербайджаном в свете недавних событий и ситуации в стране", - говорится в отчете.

В документе также звучит призыв к Совету быть готовым ввести целенаправленные и индивидуальные санкции против лиц, совершивших агрессию, включая, но не ограничиваясь этим, политическое и военное окружение президента Алиева, и приостановить импорт нефти и газа из Азербайджана в случае любой военной агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении.