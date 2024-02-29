Четверг, 29 Февраля 2024 12:09

АрмИнфо. В этом году есть реальный шанс достижения прочного мира в регионе. Об этом заявил посол США в Азербайджане Марк Либби в видеообращении по случаю 32ой годовщины установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном.

"Мы верим, что в этом году есть реальный шанс на достижение достойного и прочного мира в регионе. Мы готовы поддержать обе стороны", - сказал посол, касаясь нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Вместе с тем дипломат добавил, что он с нетерпением ждет, когда США присоединятся к Азербайджану на COP29 в этом году и станут партнерами в разработке контрмер против климатических изменений.

В заключение Либби напомнил, что в прошедший период стороны вместе на высоком уровне работали над энергетической безопасностью, улучшением двусторонней торговли и инвестициями, а также с транснациональными угрозами.