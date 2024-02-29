Четверг, 29 Февраля 2024 10:49

АрмИнфо. Европейский парламент принял две резолюции, призывающие Европейский Союз ввести санкции против Азербайджана. Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь правящей фракции "Гражданский договор" Национального Собрания РА Артур Ованнисян.

Он отметил, что Европарламент потребовал немедленно ввести санкции против Азербайджана и приостановить действие меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнёрству.

Также ЕП призывает руководство ЕС быть готовыми к тому, чтобы ввести целевые и индивидуальные санкции против политического и военного руководства Азербайджана, приостановить поставки на европейский рынок нефти и газа в случае любой военной агрессии Азербайджана против Армении. Кроме того, Европарламент настаивает на усилении мандата гражданской миссии наблюдателей ЕС в Армении, увеличив ее штат, продлив срок ее действия в стране и разместив наблюдателей на границе с Турцией. ЕП призвал также остановить все переговоры с Азербайджаном по новому соглашению о партнерстве.