Четверг, 29 Февраля 2024 10:49

АрмИнфо. 28 февраля депутаты Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор" посетили мемориальный комплекс Цицернакаберд, где возложили цветы к хачкару памяти жертв Cумгаитских погромов, почтив их память. Об этом сообщает пресс-служба армянского парламента.

<Армяно-азербайджанская кровавая страница фактически началась с Cумгаитских событий, которые продолжаются уже 35 лет. Геноцидные действия азербайджанских властей в Сумгаите, Баку, Гандзаке не получили в свое время должной оценки со стороны международного сообщества, что также стало причиной недавней насильственной депортации наших соотечественников из Нагорного Карабаха", - сказал депутат НС Вилен Габриелян.

В свою очередь, депутат Лилит Степанян, сославшись на официально опубликованные ложные данные погибших в результате сумгаитских погромов, рассказала об антиармянской политике официального Баку.

Напомним, что в ответ на стремление армян Арцаха (Нагорного Карабаха) реализовать свое право на самоопределение по Азербайджану прокатилась волна армянских погромов, сопровождавшихся беспрецедентными по жестокости убийствами, насилием и грабежами. Первыми жертвами политики Азербайджана по насильственному подавлению свободного волеизъявления народа Нагорного Карабаха стали армяне Сумгаита - азербайджанского города, находящегося в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Резня в Сумгаите продолжалась три дня, с 27 по 29 февраля 1988 года. В ноябре 1988 года в Азербайджане началась вторая волна армянских погромов, наиболее крупные из них произошли в Кировабаде, Шемахе, Шамхоре, Мингечауре. В этот же период, в ноябре-декабре 1988 года, были депортированы также жители 50 армянских населенных пунктов северного Арцаха - горных и предгорных частей Ханларского, Дашкесанского, Шамхорского и Кедабекского районов, а также 48- тысячное армянское население Кировабада (Гандзак).

Массовые убийства и окончательная депортация армян Баку в январе 1990 года стали кульминацией преследований, насилия, погромов и убийств армянского населения в Азербайджане в 1988-1990 гг. Их незаконно увольняли с работы, насильственно выселяли из квартир и домов. Имели место избиения, публичные глумления и убийства армян. К январю 1990-го года из 250-тысячного армянского населения в Баку оставалось около 35- 40 тысяч армян. В большинстве своем это были пожилые, одинокие, больные либо малообеспеченные люди, которые не хотели или были не в состоянии уехать, а также не пожелавшие покинуть их родственники.