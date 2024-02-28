Среда, 28 Февраля 2024 21:26

АрмИнфо. В Армении никто не выступал с заявлениями о том, что село Неркин Ханд находится в зоне ответственности российских пограничников. Об этом 28 февраля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, прозвучал лишь сигнал, который сейчас изучается. В частности, армянскую сторону интересует вопрос о том, о каких препятствиях идет речь. На основании расследования Ереван примет соответствующее решение. Премьер-министр отметил, что в результате известных событий и действий некоторые участки армяно­азербайджанской границы были сформированы спонтанно. С российской стороной нет договора на предоставление российским пограничникам мандата на их охрану. <Но если российские пограничники не обеспечили соответствующие меры безопасности, из этого необходимо сделать соответствующие выводы>, - сказал глава кабмина.

Отметим, что по ситуации в селе Неркин Ханд высказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя высказывания секретаря Совбеза Армении о том, что российские военные не допустили европейских наблюдателей в Неркин Ханд, она подчеркнула, что в Москве воспринимают подобные высказывания исключительно негативно. "Секретарь Совбеза Армении уже не первый раз передергивает факты лишь бы понравиться кому-то там на Западе. Возможно, придумать какой-то повод для критики России. В районе населенного пункта Неркин Ханд нет российских военных. Там, в соответствии с договоренностью с армянской же стороной в 2021 году был расположен пост пограничной службы ФСБ РФ",- сказал российский дипломат.

Она также напомнила, что в Армении согласно заявленному, проводится расследование на предмет нарушения приказа о недопущения провокаций и сохранения сдержанности в пограничной области. "Мы считаем контрпродуктивными попытки очернить российских представителей. Уже свыше 30 лет российские пограничники несут охрану рубежей республики, неоднократно делом доказывали свою востребованность",- подчеркнула Захарова, при этом обвинив европейских наблюдателей в том, что они занимаются не тем, что было заявлено. По ее словам, наблюдатели ЕС заняты сбором развединформации о России и Иране, а также самопиаром.

Отметим, что после последней пограничной напряженности, когда в результате азербайджанских обстрелов в Неркин Ханд с армянской стороны погибли четыре человека и один получил ранение, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у гражданской миссии ЕС доступа на этот участок не было, но был доступ у России, которая не смогла предотвратить этот инцидент. Он также добавил, что российская сторона не допустила EUMA на этот участок, где произошла провокация. Об этом же заявили глава миссии ЕС Маркус Риттер. При этом в СНБ Армении заверили, что российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком- либо участке армяно-азербайджанской границы.

Напомним, что утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного. Позже стало известно, что все погибшие члены добровольческого союза "Еркрапа". В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении, когда был якобы ранен азербайджанский пограничник. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.