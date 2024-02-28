Среда, 28 Февраля 2024 21:24

АрмИнфо. Ереван сих пор не получил ответа от ОДКБ на поднятый вопрос, который касается зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности в Республике Армения. Об этом 28 февраля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, отсутствие ответа на поднятый вопрос создают угрозы для национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Республики Армения. Пашинян подчеркнул, что вопрос появился после событий мая и ноября 2021 года, а также сентября 2023 года. Миссия ОДКБ провела исследования в Армении, по итогам которых должна была дать оценку тем событиям. <Фактически, партнеры по ОДКБ отказались давать оценку, что и привело к нынешней ситуации>, - заявил Пашинян.

Прокомментировал он и свое заявление о заморозке отношений с ОДКБ.

По словам премьера, у Армении уже ровно год нет в ОДКБ своего постоянного представителя. Представители республики уже

продолжительный период времени не принимают участия в мероприятиях ОДКБ. Тем не менее, с учетом консенсусного механизма принятия решения в Организации, Ереван не ставит перед ОДКБ каких-либо преград.

Пашинян заметил, что ЕС и его члены признали территориальную целостность Армении на саммитах в Праге и в Гранаде. Россия также признала территориальную целостность Армении, подписав 31 октября 2022 года трехстороннее заявление, под которым стоит и подпись президента РФ. <На саммите ОДКБ в Ереване мы предложили внести этот пункт в текст заявления Организации, чтобы Армения стала зоной ответственности ОДКБ, но этого не произошло. Если ситуация с ОДКБ де-факто заморожена, то она должна быть заморожена и де-юре>, - сказал Пашинян.