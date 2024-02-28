Среда, 28 Февраля 2024 21:22

АрмИнфо. В Европейском парламенте накануне прозвучали заявления о том, что отношения Армении с ЕС еще никогда не были столь сильными, как сейчас. Об этом 28 февраля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА сказал премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на часто поднимаемую экспертным сообществом проблему, связанную с тем, что Армения сегодня одинока.

<Было бы неплохо, если бы мы научились быть одинокими, потому что в этом случае мы бы знали о проблемах, и стремились решить их. Армения была одинока в 1996 году, когда была вынуждена применить вето на саммите ОБСЕ в Лиссабоне. Если бы она не была одинока, то и применять вето не было бы необходимости. Тогда после применения вето с заявлением выступил председатель ОБСЕ, в котором фактически констатировал, что Армения одинока>, - отметил глава кабмина. Он отметил, что сегодня отношения Армении с Францией, к примеру, выходят на совершенно новый уровень, когда начинается сотрудничество по целому ряду новых направлений. С Грузией недавно подписан договор о стратегическом партнерстве, в котором, помимо ряда направлений, зафиксировано, что Армения и Грузия признают территориальную целостность друг друга. <Только в феврале я совершил четыре зарубежных визита, не менее активным будет и март. В апреле запланированы масштабные мероприятия>, - сказал Пашинян, не уточнив о каких мероприятиях идет речь.