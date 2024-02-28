Среда, 28 Февраля 2024 19:00

АрмИнфо.Премьер Армении Никол Пашинян считает последнее заявление 3-го президента РА Сержа Саргсяна полезным <на пути раскрытия правды>.

16 февраля в беседе с журналистами Серж Саргсян заявил, что принял решение баллотироваться в премьер-министры Армении в 2018 году, поскольку видел надвигающееся бедствие. На ремарку о том, что волна недовольства поднялась, когда его кандидатуру снова выдвинули, Саргсян заявил, протест был вызван не этим. "Я спокойно мог уйти домой. Решение баллотироваться было не в угоду лично мне. Я пытался отвести от армянского народа надвигающуюся катастрофу>, - сказал Саргсян.

<Очень важно, что сегодня Серж Саргсян ретроспективом заявляет об этом>, - заявил премьер Пашинян 28 февраля в ходе правительственного часа в парламенте, заметив, что, по всей видимости, 3-й президент говорил о сложностях, возникших вокруг решения нагорно- карабахской проблемы.

Данное заявление, по мнению премьеру, подтверждает оценку действующего кабмина о состоянии переговорного процесса уже к 2018 году (к моменту <бархатной революции> ред.), Это также нивелирует ранние заявления представителей РПА о дипломатических победах в течение 2017-2018 гг., в противном случае не было бы состояния надвигающейся катастрофы, считает Пашинян.

<Если уже в январе 2018 года беда была близко, то в результате чьей деятельности надвигалась эта беда: И почему об этой близкой катастрофе не говорилось народу Армении?> - вопросил он.

Более того, заметил глава кабмина, если даже допустить, что в период президентства Саргсян был скован рядом обязательств, то непонятно, почему после революции 2018 года, о надвигающейся катастрофе не была осведомлена общественность страны. И почему новое правительство страны не было проинформировано об этом, задался вопросом Никол Пашинян.