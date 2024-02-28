Среда, 28 Февраля 2024 18:09

АрмИнфо.Претензии премьер-министра Армении в отношении России по части публичных призывов к свержению действующих армянских властей не имеют под собой никаких оснований. Об этом 28 февраля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Российские официальные лица никогда не допускали даже намека на призывы к свержению законно избранных властей, где бы то не было. Причем, кстати говоря, хочется, чтобы власти в Ереване говорят о подобных вещах помнили, что мы подобный подход исповедуем и в отношении нынешних властей в Ереване, и в отношении предыдущих властей, да и вообще в отношении любого суверенного государства", - сказала она.

При этом Захарова задалась вопросом, придерживаются ли сегодняшние власти в Армении такой же логики в отношении других стран или в отношении собственного внутреннего политического процесса.

"Мне кажется, неплохо было бы порассуждать на эту тему. Мы же новейшую историю помним. То что было несколько лет назад. А вот российские власти никогда не допускали даже намека к призыву на свержение законно избранных властей. Может ли таким же подходом похвастать нынешнее руководство Армении в отношении предыдущих властей", - вопрошала она.

Вместе с тем, Захарова отметила, что несмотря ни на что, Москва и Ереван остаются союзниками, и это самое главное. "К сожалению, на это почему-то в Ереване обращают меньше всего внимания, рассматривают под лупой какую-то информационную составляющую, почему-то отказывая журналистам готовить какие-то репортажи", - сказала дипломат, еще раз подчеркнув, что Москва не предпринимала никаких целенаправленных действий по разрушению отношений с Ереваном, а наоборот, предлагала решать все возникающие вопросы путем диалога.

При этом Захарова с сожалением констатировала, что Москва пока не видит на этот счет никаких встречных шагов со стороны Еревана. "Все это не имеет под собой никаких оснований. Ну, а если имеет, то пусть предоставят", - резюмировала дипломат.

Ранее, премьер Армении в интервью французскому авторитетному изданию заявил, что Россия призывала к госперевороту в РА.