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АрмИнфо.В настоящее время комиссии по делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном обсуждают порядок решения проблемы. Об этом 28 февраля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.
По его словам, порядок будет включать в себя обширную методологическую картину. Когда эта работа будет завершена, оба государства включат проект во внутригосударственное обращение. При этом, все будет зависеть от того, что будет зафиксировано в документе и к какому консенсусу придут стороны. <Вполне возможно, что данный проект будет введен в обращение как проект закона>, - отметил вицепремьер.
Он добавил, что если армянская сторона продолжит придерживаться своих принципов, а проект документа будут соответствовать Алма-Атинской декларации, то через 2-3 месяца можно будет получить проект регламента работы комиссий, в котором найдет свое отражение и методология определения границ. Сам процесс демаркации и делимитации границ займет продолжительный период времени.
Напомним, что 31 января прошло шестое заседание Комиссии РА по делимитации и безопасности границ Армении и Государственной комиссии Азербайджана по делимитации госграницы. Оно прошло в районе Иджевана и Газаха под сопредседательством Мгера Григоряна и замглавы правительства Азербайджана Шахина Мустафаева.
Ранее Григорян заявлял, что в рамках работы комиссий была достигнута договоренность о непредоставлении общественности больше информации,
чем сообщается в официальных публикациях для прессы.
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