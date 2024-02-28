Среда, 28 Февраля 2024 17:57

АрмИнфо.В настоящее время комиссии по делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном обсуждают порядок решения проблемы. Об этом 28 февраля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

По его словам, порядок будет включать в себя обширную методологическую картину. Когда эта работа будет завершена, оба государства включат проект во внутригосударственное обращение. При этом, все будет зависеть от того, что будет зафиксировано в документе и к какому консенсусу придут стороны. <Вполне возможно, что данный проект будет введен в обращение как проект закона>, - отметил вице­премьер.

Он добавил, что если армянская сторона продолжит придерживаться своих принципов, а проект документа будут соответствовать Алма-Атинской декларации, то через 2-3 месяца можно будет получить проект регламента работы комиссий, в котором найдет свое отражение и методология определения границ. Сам процесс демаркации и делимитации границ займет продолжительный период времени.

Напомним, что 31 января прошло шестое заседание Комиссии РА по делимитации и безопасности границ Армении и Государственной комиссии Азербайджана по делимитации госграницы. Оно прошло в районе Иджевана и Газаха под сопредседательством Мгера Григоряна и замглавы правительства Азербайджана Шахина Мустафаева.

Ранее Григорян заявлял, что в рамках работы комиссий была достигнута договоренность о непредоставлении общественности больше информации,

чем сообщается в официальных публикациях для прессы.