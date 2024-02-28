Среда, 28 Февраля 2024 17:38

АрмИнфо. Правительство Японии и Программа развития ООН (ПРООН) подписали соглашение о запуске программы < Содействие в укреплении социальной инклюзивности насильственно перемещенных граждан Арцаха и принимающих общин посредством восстановления и интеграции базовой инфраструктуры>. Программа будет осуществляться при финансировании японской стороны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В рамках 2-летней программы ПРООН будет в равной степени ориентирована на потребности беженцев и принимающих общин, улучшая

качество услуг и условий жизни.

Согласно сообщению Посольства Японии в Армении, объем финансирования составил $3 млн.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян, который присутствовал на церемонии подписания соглашения, подтвердил, что правительство продолжит работы по обеспечению долгосрочных и стабильных условий для арцахских граждан с целью обеспечения для них достойной жизни в Армении. В частности, он коснулся мероприятий, направленных на обеспечение образовательных и медицинских услуг для беженцев, доступного жилья и возможностей трудоустройства. При этом Григорян придал важность повышению устойчивости принимающих общин.

Напомним, что 6 октября 2023 года правительство Японии приняло решение предоставить чрезвычайную безвозмездную помощь на общую сумму $2 млн. для насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха в Армению граждан.

Отметим, что в результате политики этнических чисток Азербайджана в Нагорном Карабахе и после военной агрессии 19 сентября 2023г., свыше 100 тыс. арцахских граждан были насильственно перемещены в Армению.