Среда, 28 Февраля 2024 17:35

АрмИнфо. Москва не получала от властей Армении никаких обращений по поводу вывода российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц". Об этом 28 февраля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу дать оценку заявлению спикера парламента Армении Алена Симоняна о необходимости вывести российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц".

"Мы рассматриваем это как очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана, правда не совсем ясно в какой мере спикер парламента отвечает за поднятую им тематику", - отметила Захарова.

Вместе с тем, российский дипломат добавила, что в Москве понимают, что история с "Звартноцем" проистекает из ранее имевших место инсинуаций вокруг россиянина Дмитрия Стракова. "Могу вас заверить, что никаких противоправных действий российскими представителями в данном контексте не было. Мы всегда уважаем национальное законодательство суверенных государств", - резюмировала Захарова.

Отметим, что 27 февраля спикер парламента Армении в беседе с журналистами отметил, что считает правильным вывод российских пограничников из "Звартноц". "Уверен в том, что Армения способна защитить свои границы, но не уверен в том, что это сделают российские пограничники. Уже несколько раз подтверждалось обратное. Уже не говорю о том, что они сделали все, чтобы эта граница стала более уязвимой", - сказал спикер.