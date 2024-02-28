Среда, 28 Февраля 2024 14:18

АрмИнфо. Процесс по мирному договору между Арменией и Азербайджаном продолжается, сегодня и завтра в Берлине министры иностранных дел двух стран будут обсуждать этот вопрос.

Об этом 28 февраля в беседе с журналистами заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Саркис Ханданян.

По его словам, по итогам этих переговоров можно будет дать оценку о том, на каком этапе мирного процесса находятся стороны. До этой встречи был представлен 7-ой пакет предложений по мирному договору, и, по всей видимости, главы МИД двух стране в течение двух дней будут работать над самим текстом документа. "Тогда же можно будет сделать вывод о том, отмечен ли прогресс в переговорном процессе или нет", - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что в переговорном процессе, предшествовавшим обсуждениям на уровне глав МИД, обсуждались некоторые детали, которые вначале были согласованы, однако впоследствии Азербайджан отказался от этих договоренностей. Между тем, армянская сторона настаивает на том, чтобы стороны придерживались ранее достигнутых договоренностей. <Все это является свидетельством того, что Азербайджан является не надежным партнером. В случае же, если все же после подписания договора напряженность не спадет, то смысла в проведении переговоров просто нет. Армянская сторона как раз желает снижения уровня напряженности>, - подчеркнул депутат, не пожелав спрогнозировать возможность новых вооруженных провокаций против Армении. Однако, он заметил, что отсутствие прогресса в переговорах невольно наводит на подобное развитие событий.

Ханданян отметил необходимость приведения Баку в конструктивное поле, и в этом вопросе значительна роль стран-посредников. "Если им удастся это сделать, это будет здорово", - сказал Ханданян, посчитав неприемлемыми последние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, выдвинувшего перед Ереваном ряд новых требований, особенно когда речь заходит о внутренних делах Армении. "Ереван, как и посредники, считают, что основные принципы урегулирования согласованы. В рамках именно этих принципов должны быть урегулированы двусторонние отношения. Не менее важно также осуществлять контроль за вооружением, на чем настаивает армянская сторона, и о чем накануне заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян", - отметил парламентарий.

Говоря о посредничестве России, то, как заметил депутат, в настоящее время каких-либо переговоров с участием российской стороны не проводится, и по этой причине трудно давать оценки об эффективности данного посредничества. Также нет каких-либо подвижек в отношениях между Арменией и Организацией Договора о коллективной безопасности.