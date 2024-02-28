Среда, 28 Февраля 2024 14:15

АрмИнфо.Рекордное количество американцев армянского происхождения проголосовало сегодня на президентских праймериз Демократической партии в Мичигане против кандидатуры президента США Джо Байдена по причине его <соучастия в геноциде армян - кореных жителей Арцаха>. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Отмечается, что <Джо Байден сделал свой выбор - вооружил Азербайджан для осуществления геноцида армян. Сегодня мы сделали свой выбор - привлекаем его к ответственности за совершение этого преступления>, - заявил член Национального совета ANCA в штате Мичигана Цовинар Хацакорцян (Dzovinar Hatsakordzian).

В статье недавно опубликованной в еженедельнике The Armenian Weekly Хацакорцян отмечатила, что Байден материально вооружил и морально воодушевил Азербайджан на осуществление геноцида армян Арцаха. Байден также отказался осудить это преступление Азербайджана. Он ведет дела с правительством Азербайджана как обычно, и отказывается применять санкции против его руководителей. В статье отмечается, что Байден не отправлял никакой помощи Арцаху еще до его блокады Азербайджаном и почти не отправлял помощи беженцам и после осуществления Азербайджаном агрессии против Арцаха. Отмечается, что президент Байден также заблокировал инициативы ООН по осуждению Азербайджана, обеспечивающие безопасное возвращение армян в Арцах в соответствии с международным мандатом. <Байден выступал против всех без исключения мер Конгресса, направленных на привлечение Азербайджана к ответственности, поддержку беженцев из Арцаха или обеспечение освобождения армянских военнопленных>, - говорится в статье.

Вместе с тем, исполнительный директор ANCA Арам Гамбарян пояснил, что <поддержка геноцидального режима Алиева президентом США всегда была плохой политикой. И теперь это плохая политика>.

За несколько дней до праймерис Демпартии в Мичигане некоторые СМИ США, в том числе POLITICO и New York Times, отмечали важную роль армянских избирателей, которые не поддерживают конкретного кандидата.

В сообщении ANCA отмечается, что в Комитете выступают против утверждений помощников Байдена, как сообщает издание POLITICO, о том, что признание президентом Геноцида армян в 2021 году было доказательством его <добросовестности и приверженности правам человека>. Директор программ ANCA Алекс Галицкий пояснил: <Видя возмущение американских избирателей-армян, помощники Байдена пытаются скрыть его соучастие в азербайджанском геноциде Арцаха, цинично используя его признание Геноцида армян для получения политических очков. Американских армян не удастся обмануть дважды>.

Напомним, что ANCA и другие армянские организации США не в первый раз призывают своих соотечественников не отдавать свои голоса за Джо Байдена, обвиняя его в потворстве бакинскому режиму. Отметим, что по разным оценкам, в США проживает от 1.8 - 1.9 млн армян. Основная их часть живет Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Детройте, Бостоне, Чикаго, Филадельфии, Фрезно, Сан- Франциско, Провиденсе.

Тем не менее, отметим, что на праймеризах в Мичигане президент США Джо Байден и экс- президент Дональд Трамп одержали победу, что еще раз говорит о том, что их жесткое противостояние на выборах в ноябре станет неизбежным. Наблюдатели отмечают, что штат Мичиган стал эпицентром активности избирателей, недовольных действиями Байдена. Но пока число таких голосов оказалось менее 13%. Представители Белого дома и штаба Байдена в последние недели ездили в Мичиган, чтобы провести беседы с лидерами общин. Что касается Трампа, он уже с легкостью победил на республиканских праймериз в пяти штатах. В Мичигане, по имеющимся данным, он получил около 68 процентов голосов.

В ANCA отмечают, что Комитет провел расширенную кампанию среди американцев армянского происхождения, которые будут играть заметную ролдь во время праймериз Демократической партии в ключевых колеблющихся штатах. <В 2020 году Байден опередил конкурента в Мичигане, в штате, где проживают 72 тыс. американцев армянского происхождения, всего на 154 188 голосов (50,6% против 47,8%)>, - подчеркнули в ANCA, отметив, что <путь к победе лежит через Мичиган>. Между тем, основываясь на демографических исследованиях общин, ANCA подсчитала, что в шести колеблющихся штатах - Аризона, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Невада и Висконсин проживает 206 тыс армян, которые могут сыграть решающую роль на ожесточенных президентских выборах 2024 года.