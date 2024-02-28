Среда, 28 Февраля 2024 14:09

АрмИнфо.Глава МИД РА Арарат Мирзоян и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарен Танг на встрече в Женеве обсудили перспективы расширения сотрудничества между Арменией и ВОИС.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники выразили готовность и дальше прикладывать усилия для еще большего углубления партнёрства, в том числе посредством реализации конкретных проектов.

Стороны обоюдно подчеркнули большой потенциал сотрудничества в сферах высоких технологий, инноваций, экономики, образования, а также продвижения деловых связей, повышения вовлеченности женщин и молодёжи. Была выражена готовность реализовать этот потенциал по максимуму. В этой связи Мирзоян подчеркнул факт присоединения Армении к договорной базе ВОИС и уже сформированный успешный опыт сотрудничества.

Глава МИД Армении и Генеральный директор ВОИС коснулись возможности организации взаимных визитов. Состоялся обмен мнениями также по работам, проводимым в направлении создания национального учебного центра в области интеллектуальной собственности.