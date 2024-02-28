Среда, 28 Февраля 2024 13:49

АрмИнфо. Член городского совета Лос-Анджелеса Нитья Раман выступила с заявлением по случаю 36-ой годовщины армянских погромов в Сумгаите, Кировабаде и Баку.

В заявлении Раман, в частности, говорится: "Сегодня исполняется 36 лет со дня погромов в Сумгаите, Кировабаде и Баку. С 1988 по 1990 год граждане Азербайджана устроили серию жестоких убийств против своих армянских жителей и соседей. Азербайджанские банды нападали на дома армян, которые были насильственно лишены имущества и изгнаны. В конечном итоге более 250 000 армян были подвергнуты этнической чистке в Азербайджане.

Спонсируемая государством армянофобия остается политикой Азербайджана и сегодня. Кульминацией армянофобии стала гибель тысяч армянских мирных жителей и солдат во время Арцахской войны 2020 года, а также этническая чистка более 120 000 коренных армян во время девятимесячной блокады и полномасштабного вторжения в Арцах.

Сегодня мы вместе с армянской общиной осуждаем продолжающуюся агрессию Азербайджана против Армении. Мы призываем к безоговорочному освобождению армянских военнопленных и заложников, незаконно удерживаемых Азербайджанов в течение длительного времени после прекращения боевых действий. Мы продолжаем призывать администрацию Байдена сделать все возможное, чтобы привлечь Азербайджан и режим Алиева к ответственности и предоставить срочную гуманитарную помощь более чем 120 000 насильственно перемещенным армянам Арцаха".

Напомним, что в ответ на стремление армян Арцаха (Нагорного Карабаха) реализовать свое право на самоопределение по Азербайджану прокатилась волна армянских погромов, сопровождавшихся беспрецедентными по жестокости убийствами, насилием и грабежами.

Первыми жертвами политики Азербайджана по насильственному подавлению свободного волеизъявления народа Нагорного Карабаха стали армяне Сумгаита - азербайджанского города, находящегося в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Резня в Сумгаите продолжалась три дня, с 27 по 29 февраля 1988 года.

В ноябре 1988 года в Азербайджане началась вторая волна армянских погромов; наиболее крупные из них произошли в Кировабаде, Шемахе, Шамхоре, Мингечауре. В этот же период, в ноябре-декабре 1988 года, были депортированы также жители 50 армянских населенных пунктов северного Арцаха - горных и предгорных частей Ханларского, Дашкесанского, Шамхорского и Кедабекского районов, а также 48-тысячное армянское население Кировабада (Гандзак).

Массовые убийства и окончательная депортация армян Баку в январе 1990 года стали кульминацией преследований, насилия, погромов и убийств армянского населения в Азербайджане в 1988-1990 гг. Их незаконно увольняли с работы, насильственно выселяли из квартир и домов. Имели место избиения, публичные глумления и убийства армян. К январю 1990-го года из 250-тысячного армянского населения в Баку оставалось около 35- 40 тысяч армян. В большинстве своем это были пожилые, одинокие, больные либо малообеспеченные люди, которые не хотели или были не в состоянии уехать, а также не пожелавшие покинуть их родственники.