Среда, 28 Февраля 2024 13:43

АрмИнфо. Сенатор Рэнд Пол, работающий в комитете по международным отношениям, представил законопроект, блокирующий предложенную президентом Байденом продажу американских истребителей F-16 Турции. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В ANCA подчеркнули, что решительно поддержали этот шаг. "Резолюция Рэнда Пола - привилегированная мера, дающая право на голосование всего состава Сената США по принципу "за" или "против". Она предлагает запретить продажу Турции широкого спектра систем вооружения, в дополнение к предстоящей продаже F-16. Основой резолюции является раздел 36(b)(1) Закона о контроле за экспортом оружия (AECA) 1976 года", - сообщили в ANCA.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян выразил убеждение, что Турция сегодня является союзником НАТО только номинально.

"Это всё более враждебное государство, которое подрывает наши американские интересы, нападает на наших региональных союзников и отвергает наши демократические ценности. Президент Байден не должен посылать Анкаре ни единой пули, и уж тем более одну из наших самых передовых систем вооружения - оружие, которое наверняка будет использовано против греков, киприотов, курдов и армян - как это было во время нападения Азербайджана на Арцах в 2020 году", - добавил Амбарян.

Напомним, что 27 января текущего года стало известно, что правительство Соединенных Штатов дало разрешение на продажу Турции истребителей F-16. Согласно протоколу, Госдепартамент США 26 января, проинформировал американский Конгресс о планируемой сделке по продаже этого вида вооружений на сумму 23 миллиарда долларов. Сделка предусматривает приобретение 40 новых F-16 и модернизацию 79 истребителей, уже имеющихся у Турции. Решение было принято через несколько дней после того, как Турция официально одобрила вступление Швеции в НАТО.