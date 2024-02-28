Среда, 28 Февраля 2024 13:37

АрмИнфо. Вице-премьер РА Мгер Григорян принял делегацию, возглавляемую новоназначенным директором по Восточному соседству и институциональному укреплению Генерального директората по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Адриеной Кирали. На встрече также присутствовал глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос, сообщила пресс-служба правительства РА.

В начале встречи Адриена Кирали передала вице-премьеру подписанное ЕС соглашение о финансировании бюджетной поддержки, направленной на удовлетворение первоочередных потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, а также соглашение о финансировании технической помощи, направленное на внедрение компонентов CEPA.

Вице-премьер поздравил Адриену Кирали с назначением на должность, выразив уверенность, что совместными усилиями сотрудничество РА- ЕС будет углубляться.

Мгер Григорян, высоко оценив сотрудничество с ЕС, подчеркнул важность процесса реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС (CEPA) и реализации совместных программ, разработанных в рамках Экономического и инвестиционного плана с точки зрения устойчивого развития Армении.

В ходе встречи вице-премьер Мгер Григорян представил делегации ЕС основные цели и принципы проекта <Перекресток мира>, подчеркнув его важность с точки зрения установления стабильности и прочного мира в регионе. В этом контексте вице-премьер подчеркнул важность участия Армении в крупных региональных инфраструктурных проектах и выразил надежду, что <Перекресток мира> станет неотъемлемой частью инициативы <Global Gateway>.

Собеседники указали на перспективные направления сотрудничества, в частности, в сферах развития человеческого капитала, развития инфраструктуры, торговли и экономики. Особый акцент был сделан на реализуемых и планируемых реформах в сфере государственного управления и цифровизации, которые должны соответствовать современным тенденциям. Также обсуждалась объявленная правительством инициатива <Академгородок> и ее основные цели.