Вторник, 27 Февраля 2024 17:47

АрмИнфо."Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких 36 лет назад в Сумгаите", написал в своем микроблоге в Твиттер глава делегации ЕС в Армени Василис Марагос.

"Нам всем необходимо продолжать прилагать самые решительные усилия для достижения примирения и устойчивого, прочного мира, чтобы гарантировать, что подобные трагедии никогда не повторятся", - написал европейский дипломат.

Напомним, что в ответ на стремление армян Арцаха (Нагорного Карабаха) реализовать свое право на самоопределение по Азербайджану прокатилась волна армянских погромов, сопровождавшихся беспрецедентными по жестокости убийствами, насилием и грабежами.

Первыми жертвами политики Азербайджана по насильственному подавлению свободного волеизъявления народа Нагорного Карабаха стали армяне Сумгаита - азербайджанского города, находящегося в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Резня в Сумгаите продолжалась три дня, с 27 по 29 февраля 1988 года.

В ноябре 1988 года в Азербайджане началась вторая волна армянских погромов; наиболее крупные из них произошли в Кировабаде, Шемахе, Шамхоре, Мингечауре. В этот же период, в ноябре-декабре 1988 года, были депортированы также жители 50 армянских населенных пунктов северного Арцаха - горных и предгорных частей Ханларского, Дашкесанского, Шамхорского и Кедабекского районов, а также 48-тысячное армянское население Кировабада (Гандзак).

Массовые убийства и окончательная депортация армян Баку в январе 1990 года стали кульминацией преследований, насилия, погромов и убийств армянского населения в Азербайджане в 1988-1990 гг. Их незаконно увольняли с работы, насильственно выселяли из квартир и домов. Имели место избиения, публичные глумления и убийства армян. К январю 1990-го года из 250-тысячного армянского населения в Баку оставалось около 35- 40 тысяч армян. В большинстве своем это были пожилые, одинокие, больные либо малообеспеченные люди, которые не хотели или были не в состоянии уехать, а также не пожелавшие покинуть их родственники.