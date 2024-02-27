Вторник, 27 Февраля 2024 16:28

АрмИнфо. Прогнозировать войну - дело неблагодарное, но с нашей стороны все делается и делалось, чтобы такой угрозы не возникло, - заявил журналистам в ходе брифинга спикер Парламента Армении Ален Симонян.

Симонян заметил, что на вопрос <есть ли угроза войны> любой государственный деятель не исключит подобный исход. <Мы всегда видим угрозу войны. Поэтому в ежедневном режиме работаем над усилением обороны. Всегда надо быть готовым к войне>, - сказал спикер Парламента. В связи с этим он напомнил, что Армения сейчас прилагает усилия для поставок оборонительного вооружения их разных стран.

На вопрос насколько готовы ВС Армении к военному конфликту, Симонян отметил, что для ответа на данный вопрос необходимо знать, к примеру, имеет ли атомную бомбу противная сторона. <Нам 30 лет казалось, что наша армия самая боеспособная в регионе. Но оказалось, что нет. И еще такой же пример - когда одна страна думала, что имеет самую боеспособную армию в мире, но когда пошла (в наступление - ред.) оказалась в болоте>, - заметил он.

Напомним, что в интервью Общественному телевидению Армении министр обороны Армении Сурен Папикян отметил, что Франция и Индия вошли в число основных партнеров Армении по закупке оборонительного вооружения. <После сентябрьских событий, нам стало понятно, что для нас закрываются рынки, возможности, но в то же время мы понимали, что Вооруженные силы Армении не могут топтаться на месте, поэтому мы поставили перед собой задачу обеспечить диверсификацию рынков для приобретения оружия и боеприпасов>, - сказал он.

При этом министр заметил, что имеются договоренности и с другими странами, однако раскрывать деталей не стал