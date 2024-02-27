Вторник, 27 Февраля 2024 16:27

АрмИнфо.Члены ЦИК Армении понаблюдали за ходом парламентских выборов в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Армении.

"Заместитель председателя ЦИК Армении Нуне Ованнисян и член ЦИК Сильва Маркосян 24-26 февраля посетили Республику Беларусь по приглашению Центризбиркома РБ, где наблюдали за состоявшимися 25 февраля парламентскими выборами и выборами в органы местного самоуправления.

В ходе выборов члены ЦИК Армении посетили различные избирательные участки, а также приняли участие в пресс-конференциях, созванных Центризбиркомом Беларуси", - говорится в сообщении ЦИК Армении.

Отметим, что 25 февраля прошли выборы в парламент и ОМС. По подсчетам ЦИК, явка на выборах составила 73,09%. В начале голосования в 9 утра 25 февраля ведомство сообщало о явке в 43,64% - по его информации, 41,71% человек проголосовали на досрочных выборах, которые прошли с 20 по 24 февраля. В выборах участвовали 265 кандидатов - 203 от четырех зарегистрированных в стране партий и 62 беспартийных.

За выборами наблюдали эксперты из Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).