Вторник, 27 Февраля 2024 16:12

АрмИнфо.Вице- премьер Армении Тигран Хачатрян 27 февраля принял делегацию, возглавляемую новоназначенным директором по Восточному соседству и институциональному укреплению Генерального директората по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Адриеной Кирали.

Источник отмечает, что на встрече также присутствовал глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос.

Вице-премьер, поблагодарив Адриану Кирали за визит в Армению, кратко представил шаги, предпринятые правительством РА для удовлетворения первоочередных потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, включая решение их жилищной проблемы. Он подробно рассказал о планируемые работы по обеспечению жильем вынужденных переселенцев.

С точки зрения обеспечения стабильных условий для жизни вынужденно перемещенных лиц собеседники подчеркнули преемственность проводимой работы в направлении повышения возможностей трудоустройства и устойчивости.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.