Вторник, 27 Февраля 2024 13:39

АрмИнфо. В Германии удовлетворены тем, что могу сыграть посредническую роль в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом 27 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил временный поверенный в делах Германии в Армении, вице-посол Эрик Тинтруп.

В этом ключе дипломат напомнил, что 28-29 февраля в Берлине пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Цель встречи - обсуждение проекта мирного договора.

Говоря об армяно-немецких отношениях, дипломат заверил, что они находятся на подъеме, о чем свидетельствует и интенсивность взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

"Свидетельством этому является и визит депутатов Бундестага в Ереван в эти дни. Семье депутатов Бундестага Германии вот уже третий день находятся в Ереване и проводят встречи на разных уровнях. Они представляют все политические силы, представленные в парламенте страны", - добавил он.

Касаясь критики журналистов о неадекватной реакции коллективного Запада на агрессию Азербайджана в адрес Армении и Арцаха, Тинтруп отметил, что прекрасно понимает чувства собравшихся, поскольку с сентября 2022 года (тогда Азербайджан вторгся на суверенную территорию Армении по ряду направлений - ред.) находится в Армении.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Германия выразила свою позицию по происходящему на уровне главы МИД ФРГ Анналены Бербок в ходе последнего заседания Совбеза ООН, созванного Францией по ситуации вокруг Арцаха.

"Бербок также выразила позицию нашего правительства в ходе своего прошлогоднего визита в Армению", - отметил он.

При этом вице-посол напомнил, что на сегодняшний день Германия оказывает содействие Армении по двум основным направлениям: продвижение повестки демократических реформ в стране и мирный процесс между Ереваном и Баку.

"Всё что вне этого нуждается в дополнительном согласовании со всеми государствами- членами Евросоюза", - резюмировал дипломат.

Напомним, что во время внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе 22 сентября 2023 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Азербайджан избрал путь военной силы. "Мы активным образом осуждаем нападение Баку, призываем полностью прекратить любые боевые действия. Очень много людей погибло всего за два дня, тысячи вынуждены были бежать из своих домов. Мы приняли к сведению сообщения о прекращении огня, но сейчас необходимо полное прекращение насилия. Азербайджана несет ответственность за то, чтобы в полном объеме обеспечить защиту гражданского населения, особенно детей, которые проживают в Нагорном Карабахе.

Исход этнических армян из Нагорного Карабаха неприемлем. Территориальная целостность и суверенитета и Армении, и Азербайджана не должны ставиться под сомнение. Сложно представить себе трудности и тяготы, которые переносят жители Нагорного Карабаха в течение месяцев после того, как власти Баку просто закрыли Лачинский коридор. Магазины пусты, медикаментов нет, нет ни электричества, ни топлива", - отметила она тогда.