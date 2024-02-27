Вторник, 27 Февраля 2024 12:28

АрмИнфо. Не следует увязывать процесс аттестации в вооруженных силах страны с размером заработной платы. Об этом 27 февраля с трибуны парламента заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции "Армения", бывший министр обороны РА Сейран Оганян.

По его словам, процесс аттестации должен служить основанием для повышения квалификации военнослужащего и его продвижения по службе.

По результатам аттестации военнослужащий должен либо получить право на продвижение по служебной лестнице, либо освобожден от занимаемой должности, либо переведен на равнозначную должность. Нынешняя модель начисления заработной платы, которую предлагает правительство, приведет к неравным условиям. Для решения вопроса необходимо провести анализ ситуации, при которой военнослужащий будет получать базовую заработную плату, а доплату применять при получении хороших результатов.

Напомним, что сегодня в НС РА обсуждаются поправки в законы "О воинской службе и статусе военнослужащего" и "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы", согласно которым планируется на основе результатов аттестации значительно увеличить размер заработной платы для сотрудников системы обороны не военной службы. В Армении уже осуществляется аттестация военнослужащих боевой службы. Сейчас рядовой- контрактник, несущий боевое дежурство с зарплатой в 110 тысяч драм получает добавку в 115 тыс драм. После прохождения аттестации на "удовлетворительно" его зарплата увеличится на 372 тыс драм, на "хорошо" - до 489 тыс драм, на "отлично" - до 526 тыс драм.