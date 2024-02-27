Вторник, 27 Февраля 2024 10:26

АрмИнфо. Армянская Ассамблея Америки (Ассамблея) отмечает 36-ю годовщину Сумгаитских погромов - безжалостной резни армянского населения в бывшем Советском Азербайджане.

В Ассамблее напоминают, что неконтролируемое насилие толпы против мирного армянского населения продолжалось с 26 февраля 1988 г. по 1 марта 1988 г. и привело к жестоким убийствам мирных жителей, обширному разрушению собственности и массовой депортации армян.

"Эти погромы заложили начало этнической чистке армян на всей территории Азербайджана. Эта политика продолжается и по сей день.

После Сумгаитского погромов, последовали методичные нападения на армян в азербайджанских городах Кировабад (1988 г.) и Баку (1990 г.), а также на всей территории тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области, включая Шуши и Степанакерт. В результате этих действий сотни тысяч армян были вынуждены бежать, оставляя свои дома, спасаясь от погромов в Сумгаите, которые сопровождались массовыми убийствами.

Основной причиной антиармянских беспорядков и насилия стали призывы армянского народа к самоопределению Арцаха, которые были поддержаны правозащитниками со всего мира, в том числе лауреатом Нобелевской премии по физике и диссидентом Андреем Сахаровым, заявившим что армянский народ вновь оказался перед угрозой геноцида.

Из-за неспособности привлечь Азербайджан к ответственности за политику этнических чисток против армян история повторилась в 2020 году. Тогда режим Алиева начал 44- дневную войну в отношении Арцаха при полной и открытой поддержке Турции и наемников-джихадистов. В те дни тысячи армян были убиты, насильственно перемещены и подверглись воздействию запрещенных на международном уровне кассетных боеприпасов, смертоносных дронов и бомб с белым фосфором, как документально подтверждено Институтом изучения прав человека Колумбийского университета.

За войной 2020 года последовали новые нарушения прав человека, когда Азербайджан заблокировал Лачинский коридор в конце 2022-2023 годов, что вызвало искусственный гуманитарный кризис. Азербайджан проигнорировал решение Международного Суда, уничтожил объекты культурного наследия, незаконно удерживал гражданских заложников, издевался над военнопленными и продолжал свои зверства и этнические чистки против армянского народа, которые завершились деарменизацией Арцаха в сентябре 2023 года.

В 36-ю годовщину Сумгаитских погромов Ассамблея чтит память погибших в 1988 и 1990 годах, а также всех армян, убитых в 2020 - 2023 годах в Арцахе, при защите земли своих предков. Ассамблея призывает привлечь Азербайджан к ответственности за чудовищные преступления против человечности", - говорится в заявлении.

Напомним, что в ответ на стремление армян Арцаха (Нагорного Карабаха) реализовать свое право на самоопределение по Азербайджану прокатилась волна армянских погромов, сопровождавшихся беспрецедентными по жестокости убийствами, насилием и грабежами.

Первыми жертвами политики Азербайджана по насильственному подавлению свободного волеизъявления народа Нагорного Карабаха стали армяне Сумгаита - азербайджанского города, находящегося в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Резня в Сумгаите продолжалась три дня, с 27 по 29 февраля 1988 года.

В ноябре 1988 года в Азербайджане началась вторая волна армянских погромов; наиболее крупные из них произошли в Кировабаде, Шемахе, Шамхоре, Мингечауре. В этот же период, в ноябре-декабре 1988 года, были депортированы также жители 50 армянских населенных пунктов северного Арцаха - горных и предгорных частей Ханларского, Дашкесанского, Шамхорского и Кедабекского районов, а также 48-тысячное армянское население Кировабада (Гандзак).

Массовые убийства и окончательная депортация армян Баку в январе 1990 года стали кульминацией преследований, насилия, погромов и убийств армянского населения в Азербайджане в 1988-1990 гг. Их незаконно увольняли с работы, насильственно выселяли из квартир и домов. Имели место избиения, публичные глумления и убийства армян. К январю 1990-го года из 250-тысячного армянского населения в Баку оставалось около 35- 40 тысяч армян. В большинстве своем это были пожилые, одинокие, больные либо малообеспеченные люди, которые не хотели или были не в состоянии уехать, а также не пожелавшие покинуть их родственники.