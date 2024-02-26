Понедельник, 26 Февраля 2024 20:36

АрмИнфо. ANCA с гордостью присоединился к протесту, инициированному Вашингтонским отделением Армянской федерации молодежи (AYF) "Ани" у посольства Азербайджана, в память об азербайджанских антиармянских погромах в Сумгаите-Баку-Мараге-Кировабаде (1988-1992 годы) и с требованием справедливости за Геноцид в Арцахе 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Армянского национального комитета Америки (ANCA), протестующие призвали руководство США и международное сообщество ввести санкции в отношении Азербайджана, предоставить расширенную помощь арцахцам, пережившим геноцид в результате этнической чистки, учиненной Азербайджаном в Арцахе и создать механизм, обеспечивающий их безопасное и достойное возвращение в свои родные дома.

Напомним, что в ответ на стремление армян Арцаха (Нагорного Карабаха) реализовать свое право на самоопределение по Азербайджану прокатилась волна армянских погромов, сопровождавшихся беспрецедентными по жестокости убийствами, насилием и грабежами.

Первыми жертвами политики Азербайджана по насильственному подавлению свободного волеизъявления народа Нагорного Карабаха стали армяне Сумгаита - азербайджанского города, находящегося в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Резня в Сумгаите продолжалась три дня, с 27 по 29 февраля 1988 года.

В ноябре 1988 года в Азербайджане началась вторая волна армянских погромов; наиболее крупные из них произошли в Кировабаде, Шемахе, Шамхоре, Мингечауре. В этот же период, в ноябре-декабре 1988 года, были депортированы также жители 50 армянских населенных пунктов северного Арцаха - горных и предгорных частей Ханларского, Дашкесанского, Шамхорского и Кедабекского районов, а также 48-тысячное армянское население Кировабада (Гандзак).

Массовые убийства и окончательная депортация армян Баку в январе 1990 года стали кульминацией преследований, насилия, погромов и убийств армянского населения в Азербайджане в 1988-1990 гг. Их незаконно увольняли с работы, насильственно выселяли из квартир и домов. Имели место избиения, публичные глумления и убийства армян. К январю 1990-го года из 250-тысячного армянского населения в Баку оставалось около 35- 40 тысяч армян. В большинстве своем это были пожилые, одинокие, больные либо малообеспеченные люди, которые не хотели или были не в состоянии уехать, а также не пожелавшие покинуть их родственники.