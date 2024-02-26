Понедельник, 26 Февраля 2024 18:43

АрмИнфо. Судья Антикоррупционного суда Ваге Долмазян отказал вице- председателю Республиканской партии Армении Армену Ашотяну в четырехдневной поездке в Бухарест для участия в съезде Европейской народной партии.

Ранее Ашотян и его адвокаты, обратившись в суд, предлагали не менять меру пресечения в виде ареста и продолжить отбывание предварительного заключения в тюрьме "Нубарашен" после окончания съезда.

На заседании суда Ашотян вновь заявил, что считает арест политическим преследованием. Он отметил, что на съезде будет обсуждаться вопрос о вступлении партии "Гражданский договор" в ЕНП, и если он не поедет, то армянское общество лишится возможности представить там альтернативное мнение.

Напомним, что 15 июня прошлого года заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян был арестован на два

месяца. Днем ранее он был задержан в рамках уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.