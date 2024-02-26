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АрмИнфо. Судья Антикоррупционного суда Ваге Долмазян отказал вице- председателю Республиканской партии Армении Армену Ашотяну в четырехдневной поездке в Бухарест для участия в съезде Европейской народной партии.
Ранее Ашотян и его адвокаты, обратившись в суд, предлагали не менять меру пресечения в виде ареста и продолжить отбывание предварительного заключения в тюрьме "Нубарашен" после окончания съезда.
На заседании суда Ашотян вновь заявил, что считает арест политическим преследованием. Он отметил, что на съезде будет обсуждаться вопрос о вступлении партии "Гражданский договор" в ЕНП, и если он не поедет, то армянское общество лишится возможности представить там альтернативное мнение.
Напомним, что 15 июня прошлого года заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян был арестован на два
месяца. Днем ранее он был задержан в рамках уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.
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|Суд отказал Армену Ашотяну в участии в съезде Европейской народной партии
|Заигрывания с НАТО и заморозка отношений с ОДКБ привели к тому, что Армения осталась в одиночестве - депутат
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Уволен генсек МИД Армении
|Ереван: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в Берлине
|Оппозиционер: власти хотят внести в Конституцию положение о внеблоковом статусе Армении
|Кремль: у России пока не появилось понимая позиции Армении по членству в ОДКБ
|Глава МВД о тонированных стеклах машины супруги премьера: впервые слышу об этом
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|Так приказала партия
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|Делегация Бундестага Германии ознакомилась с деятельностью миссии Европейского Союза в Армении
|Посол Франции назвал беспрецедентным нынешний уровень армяно-французских отношений
|Министр: МВД выполнило свою функцию должным образом в вопросе Кямиля Зейналлы
|Депутат: думаю, что Геворк Папоян хорошо справится с ролью министра экономики
|Возможный визит президента Украины в Армению нельзя оценивать как маловероятный - депутат
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|Рост по линии коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков: В Сюнике отчитались перед генпрокурором
|Глава МИД Азербайджана анонсировал встречу c армянской стороной для проведения переговоров по мирному договору
|Американский журналист: Азербайджан продолжает наращивать закупки вооружения
|Лукашенко о возможном выходе Армении из ОДКБ: Оно не рухнет, не разрушится
|В Армении будет снижен размер штрафного балла, применяемого к водителям за нарушение ПДД
|Скончавшийся при пока невыясненных обстоятельствах в армии Аваг Закарян был из села Арарат
|МВД РА: слухи о продаже элитного номера для автомобиля за $300 тысяч не соответствуют действительности
|Депутат НС РА: международное сообщество все дальше отдаляется от ценностей демократии
|Власти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутат
|Высший духовный совет ААЦ считает инициативу принятия новой Конституции весьма спорной
|Госдеп США: Россию не волнуют интересы Армении
|Российский эксперт: Запад постоянно будет оказывать большое давление на страны ОДКБ, и на Армению, в частности
|То, что Армения заморозила отношения с ОДКБ, это факт
|Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
|История армяно-азербайджанских отношений - это уже основа для глубокого недоверия - Пашинян
|Премьер-министр РА: Азербайджан продолжит свою агрессивную политику
|В Париже состоялся жесткий разговор между Мурадом Папазяном и Николом Пашиняном - АРФД
|Пашинян: история армяно-российских отношений имеет определенные институциональные традиции, и мы в рамках этих традиций
|Армения выйдет из ОДКБ не раньше чем когда заявит о готовности разместить военную инфраструктуру Франции - политолог
|Москва ожидает от Еревана исчерпывающих разъяснений по поводу высказываний Пашиняна о "заморозке участия" Армении в ОДКБ - Заявление
|В СНБ Армении заверяют: Российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Парламентарий: Проблема отсутствия прогресса в начале диалога по либерализации визового режима между ЕС и Армении кроется в Евросовете
|Институт Лемкина предостерегает правительство Армении от изменений Конституции и государственной символики по требованию Азербайджана
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Привилегированные условия с пакетом Business Prime
|Пашинян и Лекорню обсудили оборонное сотрудничество Еревана и Парижа
|Пашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохранения
|Папикян: Армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя Армении, и не направлено против кого-либо
|Натали Луазо: мы поддержим Армению на пути к миру
|Лекорню: Приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население в случае если Армения станет жертвой нападения
|Исследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в Армении
|Папикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либо
|Лекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности, то Франция готова их предоставить
|Секретариат: ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства
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