Понедельник, 26 Февраля 2024 17:45

АрмИнфо.Депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян не исключает возможности визита в республику президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что визит главы украинского государства может состояться 4 марта. Планируется, что он будет носить региональный характер. Помимо Еревана, Зеленский посетит и Баку.

<Честно говоря, я не исключаю этой возможности, потому что Зеленский, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев являются единомышленниками в вопросе Арцаха. Вспомните о вывешенных в Киеве плакатах о том, что <Карабах - это Азербайджан>, о поздравлениях Зеленского в адрес Алиева в связи с <восстановлением территориальной целостности> и т.д. Пашинян является носителем той же политики, поэтому удивляться ничему не следует>, - сказал депутат 26 февраля журналистам, добавив, что Армении этот визит не даст абсолютно ничего, кроме рисков и опасностей. В частности, как подчеркнул Хачатрян, этот визит очередной раз приведет к возбуждению союзников Армении по ОДКБ.

Говоря о заявлении Пашиняна о заморозке отношений с ОДКБ, Хачатрян подчеркнул, что <немного беременной> не бывает. <Если ты заявляешь об этом, то скажи об этом официально. И потом, а имеется ли альтернатива ОДКБ, особенно в нынешних непростых условиях, когда угрозы безопасности в мире резко обострились? Даже такие нейтральные страны, как Швеция и Финляндия вступили в НАТО. А что нам предлагает Пашинян? Он говорит о внеблоковом статусе Армении, что напоминает басню Эзопа <Лиса и виноград>, когда лиса, увидев на верхушке лозы спелый виноград, не смогла достать его, и, удалившись, сказала, что он еще зелен>, - подчеркнул оппозиционер.

Он напомнил о шагах властей страны, направленные на ухудшение отношений с ОДКБ, начиная от отзыва генсека организации Юрия Хачатурова до игнорирования участия в работах ОДКБ. НАТО же, как заметил Хачатрян, не торопиться защищать интересы Армении. В итоге, власти страны видимо пожелали остаться в одиночестве.