Понедельник, 26 Февраля 2024 16:59

АрмИнфо.Встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"В ответ на запросы средств массовой информации сообщаем, что встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине, согласно договоренности, достигнутой на трехсторонней встрече, состоявшейся в Мюнхене", - написала представитель армянского МИД.

Добавим, что сегодня глава МИД Азербайджана заявил, что встреча между Баку и Ереваном состоится в ближайшие дни.