Понедельник, 26 Февраля 2024 15:49

АрмИнфо.Вопрос с кандидатурой нового председателя комиссии Национального Собрания РА по финансово-кредитным и бюджетным вопросам решить фракция <Гражданский договор>. Об этом 26 февраля журналистам заявил нынешний глава комиссии Геворк Папоян, кандатура которого правящая партия выдвинула на должность министра экономики РА.

Как отметил Папоян, должность главы комиссии не менее важная, чем должность министра. <Да, у меня было еще много работы в парламенте, но политическая команда решила, что мою государственную службу я должен продолжить в должности министра, и я принял решение к сведению >, - сказал депутат. Он добавил, что в ходе заседания правления партии были обсуждены несколько кандидатов, по итогам которых было принято решение, которое принято. Папоян уже написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Через 7 дней можно ожидать, что нынешний депутат вступит в должность министра экономики.

Папоян заметил, что для многих менеджеров, даже чуть выше средней руки, работа в государственном аппарате не является привлекательной. <Зарплата этого менеджера равна зарплате министра, и по этой причинеь проблема с кадрами для системы государственного управления действительно имеется. Речь идет от экспертов до высоких должностей>, - отметил депутат.