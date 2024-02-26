Понедельник, 26 Февраля 2024 14:23

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи назвал беспрецедентным нынешний уровень армяно-французских отношений

"32 года назад почти в этот день, 24 февраля 1992 года, Франция установила дипломатические отношения с независимой Арменией. Эти отношения никогда не были такими надежными и насыщенными", - написал посол в своем микроблоге в Твиттер (Х), сопроводив запись последними фото, сделанными в рамках визита армянской делегации во главе с премьером Армении в Париж и в рамках визита министра ВС Франции в Ереван.