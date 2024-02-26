Понедельник, 26 Февраля 2024 12:17

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов анонсировал встречу c армянской стороной для проведения переговоров по мирному договору

Отметим, что по итогам встреч лидеров Армении и Азербайджана в Мюнхене была достигнута договоренность провести встречу между Ереваном и Баку на уровне глав МИД.

Он напомнил, что между Ереваном и Баку был перерыв в переговорах по мирному договору, но работа над текстом продолжалась.

"В рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, после которой было принято решение о возобновлении процесса. В ближайшие дни планируется провести переговоры с армянской делегацией по мирному договору", - сказал Байрамов азербайджанским журналистам.

Дипломат также не упустил возможность обвинить Франция и ЕС в дестабилизации ситуации в регионе.

По его словам, действия миссии ЕС создали напряженность на границе. "Активизация Франции во время предпринимаемых позитивных шагов служит обострению вопроса. После встречи, инициированной Шольцем, была упомянута и согласована важность развития мирного процесса. Но сразу после этого последовали заявление президента Франции, затем визит министра обороны Франции в Армению и его подстрекательские заявления являются примером тому", - сказал он.

Однако Байрамов не стал вдаваться в подробности, что же спровоцировало Азербайджан нарушить режим прекращения огня на границе с Арменией, к примеру, в том же Верин Шоржа 24 февраля. Азербайджанский дипломат также не пояснил, если Азербайджан так желает мира, то почему же продолжает активно вооружаться