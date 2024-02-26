Понедельник, 26 Февраля 2024 11:35

АрмИнфо.Азербайджан продолжает наращивать закупки вооружения. Об этом написала в своем микроблоге в Твиттер (Х) американский журналист Линдси Снелл, поделившись фото с сайта Флай-радар, где видно, что военный борт направляется из Израиля в Баку.

Журналист также обратила внимание, что азербайджанская сторона продолжает интенсивно вооружаться, при этом заявляя, что любые оборонные закупки, сделанные Арменией, указывают на то, что она планирует напасть на Азербайджан.

"Израиль продолжает требовать от США военной помощи на миллиарды долларов, одновременно продавая оружие Азербайджану на миллиарды долларов", - добавила она.

Напомним, что Израиль является одним из крупнейших поставщиков вооружения Азербайджану. Речь идет о контрактах на свыше 5 млрд долларов.