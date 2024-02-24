Суббота, 24 Февраля 2024 14:01

АрмИнфо. Россию не волнуют интересы Армении. Об этом говорится в ответе Государственного департамента США в ответ на запрос армянской службы "Голоса Америки" относительно заявлении премьер-министра РА Никола Пашиняна по ОДКБ и шагов, предпринимаемых Ереваном в сфере безопасности.

В ответе Госдепа подчеркивается, что Россия не является надежным и добросовестным союзником или партнером на Южном Кавказе или где-либо

еще. "Мы много раз видели, что Москву не волнуют интересы Еревана", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

В Госдепе подчеркнули, что США уважает стремление Армении как независимой страны продолжать выбранные ею отношения в сфере безопасности. "Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран региона", - подчеркнули в ведомстве.