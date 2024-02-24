Суббота, 24 Февраля 2024 13:21

АрмИнфо.Запад постоянно будет оказывать большое давление на страны ОДКБ, и, в частности, на Армению. Об этом на обсуждениях <Армения на перепутье. ОДКБ или НАТО, внеблочный статус>, организованные Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив РА, заявил заместитель директора Центра комплексных международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики РФ Дмитрий Суслов.

По его словам, это давление направлено на переориентацию стран ОДКБ на борьбу против России. Выразив уверенность в том, что война на Украине будет длиться еще долго, и не завершится мирным договором, несмотря на инициативы РФ по всей линии фронта, эксперт отметил, что на фоне ухудшения ситуации на Украине, Запад уже наращивает антироссийскую политику в других регионах, в том числе, на пространстве ОДКБ. Это ставит страны Организации в трудное положение, поскольку они не могут полностью переориентироваться на Россию из-за этого давления, но и обрывать связи с партнером по ОДКБ не могут. Эксперт прогнозирует, что Россия после победы на Украине будет продолжать доминировать на постсоветском пространстве. По его убеждению, странам ОДКБ остается сохранять статус-кво, не переходить на сторону России в украинском вопросе, но и не позволять Западу использовать себя в антироссийской политике. "После победы на Украине Россия станет сильнее, будет иметь самую мощную, закаленную в боях армию в Евразии, поэтому сохранять хорошие отношения с ней целесообразно для стран ОДКБ", - заявил эксперт.

В этом контексте он добавил, что Армения движется в прямо противоположном направлении, и с российской точки зрения переходит на

сторону противника в условиях открытого противостояния РФ с Западом. По мнению Суслова, нынешнее руководство Армении не диверсифицирует свою внешнюю политику, вопреки своим утверждениям. Постоянная риторика о том, что Россия не справилась с ролью союзника, демонстративное присоединение к Международному уголовному суду, предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван сделает Армению одной из самых антироссийских стран на постсоветском пространстве. По мнению эксперта, действия Армении во многом были обусловлены на вере в поражение России на Украины, но власти Армении просчитались. "Цена за переориентацию на Запад и переход на сторону противника будет высока. Частично эту цену она уже заплатила - это потеря Нагорного Карабаха", - сказал директор Центра.