Суббота, 24 Февраля 2024 11:41

АрмИнфо. История армяно-азербайджанских отношений - это уже основа для глубокого недоверия. Об этом в интервью France 24 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о степени доверия между Ереваном и Баку.

"Думаю, нет смысла спрашивать у руководителя Азербайджана и у меня, доверяем ли мы друг другу или нет. Очевидно, что нет. Но проблема не в этом, проблема в том, собираемся ли мы строить доверие маленькими шагами? Именно в процессе построения доверия у нас и возникают трудности", - подчеркнул Никол Пашинян.

Он согласился с мнением о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, когда говорит о мире, на самом деле он готовится к войне. "Есть такое впечатление, но чтобы быть объективным, я предполагаю, что если их спросить, они тоже скажут, что не доверяют нам, но речь не об этом. Речь идет о другом: готовы ли мы взаимно шаг за шагом, маленькими шагами, может и большими шагами, строить доверие, чтобы мы взаимно верили слову друг друга. В ходе дипломатических контактов лидер Азербайджана заявляет, что у них нет никаких намерений нападать. И проблема в том, повторяю еще раз, что публичный дискурс, дальнейшая практическая работа и развития, происходящие "на земле", - это то, что дает многим аналитикам основание для таких выводов. Иногда очень сложно возразить и привести контраргументы, почему это не так", - отметил премьер-министр РА.