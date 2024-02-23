Пятница, 23 Февраля 2024 19:42

АрмИнфо. Москва в связи с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязательствами, однако РФ ожидает разъяснений от Еревана по этому заявлению. Об этом заявили в МИД РФ.

<Со своей стороны, вновь хотели бы подчеркнуть, что категорически не приемлем упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану в ходе известных событий в регионе, произошедших в 2021 и 2022 годах.

Напомним, что в сентябре 2022 года по просьбе армянской стороны была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия Секретариата и Объединенного штаба Организации>, - отметили в МИД РФ, передает РИА Новости.

В МИД указали, что <по итогам было подготовлено решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о развертывании в Армении мониторинговой миссии>.

<Не наша вина и не вина других членов Организации, что данное сбалансированное решение, предусматривавшее также оказание военно-технической помощи Республике и ряд других мер, было под надуманными предлогами отвергнуто ее властями. Взамен Ереван демонстративно предпочел пригласить псевдонаблюдателей из ЕС - всем известные факты говорят сами за себя и не оставляют сомнений в нулевой эффективности их работы. Исходим из того, что республика Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязательствами>, - считают в российском МИД.

При этом в МИД <с сожалением констатировали, что динамика участия Еревана в мероприятиях Организации снизилась, что явно не отвечает интересам дружественного армянского народа и задачам обеспечения безопасности страны>.

<Надеемся, что в Ереване придут к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны обсуждаться и устраняться в спокойном, доверительном диалоге, а не путем их будирования в публичном пространстве. Ожидаем исчерпывающих разъяснений по двусторонним каналам на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Никола Пашиняна по поводу <заморозки участия> Армении в Договоре о коллективной безопасности и в самой Организации>, - заключили в российском МИД.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ.

В Секретариате ОДКБ также заявили, что не получали соответствующих уведомлений от Еревана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Ереван не направлял официальных уведомлений насчет заморозки членства в Организации Договора о коллективной безопасности.

"Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений", - сказал он.

Песков также отметил, что президент РФ пока не планирует обсуждать этот вопрос с премьером Армении.