Пятница, 23 Февраля 2024 19:39

АрмИнфо. В Службе национальной безопасности Армении, в отличие от секретаря Совбеза, утверждают, что российские пограничники не препятствуют деятельности наблюдательной миссии ЕС (EUMA) на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает армянская служба "Радио Свобода", они поинтересовалось у СНБ, имеет ли наблюдательная миссия ЕС доступ к приграничным участкам, где сейчас стоят российские пограничники.

"На участках армяно-азербайджанской границы, охраняемых пограничными войсками СНБ РА, препятствий для наблюдательной деятельности представителей наблюдательной миссии ЕС нет", - отметили в структуре.

Отметим, что после последней пограничной напряженности, когда в результате азербайджанских обстрелов в Неркин Ханд с армянской стороны погибли четыре человека и один получил ранение, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у гражданской миссии ЕС доступа на этот участок не было, но был доступ у России, которая не смогла предотвратить этот инцидент. Он также добавил, что российская сторона не допустила EUMA на этот участок, где произошла провокация. Об этом же заявили глава миссии ЕС Маркус Риттер.

На вопрос о том, на каком основании и с каким мандатом российские войска размещены на дороге, ведущей в село, в СНБ отметили, что российские пограничники размещены не на конкретный период времени.

"Целью размещения российских пограничников на армяно-азербайджанской (условной) границе является мониторинг и реализация мер, направленных на разрешение возможных конфликтов мирным путем", - отметил в ведомстве.

Напомним, что утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного. Позже стало известно, что все погибшие члены добровольческого союза "Еркрапа".

В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении, когда был якобы ранен азербайджанский пограничник. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.