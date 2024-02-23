Пятница, 23 Февраля 2024 17:09

АрмИнфо. На пленарном заседании Европарламента на следующей неделе мы выдвинем резолюцию, согласно которой будем продвигать институциональные связи с Арменией, программу визовой либерализации. Об этом заявила депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон.

"Нам бы очень хотелось, чтобы Армения в какой-то момент стала частью Европейского Союза. Итак, если мы хотя бы продвинемся вперед с планом действий по визам или либерализации, это будет чем-то ощутимым для людей, и с точки зрения торговли и либерализации наших рынков", - заявила "Арменпресс" депутат.

На вопрос о том, что глава МИД Армении после заседания Совета Партнерства ЕС- Армения заявил, что армянская сторона сделала все

возможное, чтобы начать переговоры о либерализации визового режима и есть ли какие-либо препятствия для начала этих переговоров, парламентарий заверила, что не Европарламент блокирует или блокировал до сих пор процесс либерализации визового режима для Армении.

"К сожалению, проблема в Европейском совете. Я не хочу называть здесь имена этих стран, но эта блокировка определенно не будет связана с отсутствием доброй воли европейских политиков в парламенте", - резюмировала она.

Соглашение об упрощении процедур выдачи виз было подписано в декабре 2012 года, а Соглашение о реадмиссии между Арменией и Евросоюзом - в апреле 2013 года. Оба соглашения вступили в силу одновременно с 1 января 2015 года. Великобритания, Ирландия и Дания не являются частью соглашения. В соответствии с соглашением об упрощении визового режима граждане Армении пользуются облегченными процедурами получения въездных виз в Шенгенскую зону. Это подразумевается для ряда категорий граждан Армении, в частности, членов официальных делегации, ученых, студентов, журналистов, деятелей спорта и культуры, близких родственников законно проживающих в странах ЕС, участников мероприятий, организованных действующими в ЕС структурами армянской диаспоры, и других. Тарифов на въездную визу в Шенгенскую зону был пониже с 60 евро до 35 евро. Наряду с этим данная виза предоставляться бесплатно ряду категорий граждан, в том числе детям и пенсионерам. Кроме того, данное соглашение позволяет гражданам Армении посещать страны ЕС по краткосрочным визам сроком на 180 дней вместо прежних 90. В соответствии с соглашением об упрощении визового режима граждане Армении пользуются облегченные процедуры получения въездных виз в Шенгенскую зону.

Заметим также, что несмотря на то, что Армения полностью выполнила первый этап соглашения, ЕС по разным причинам оттягивает запуск второго этапа, по началу диалога по либерализации визового режима.