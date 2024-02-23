Пятница, 23 Февраля 2024 16:31

АрмИнфо.Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что 23 февраля подразделения ВС Армении якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части приграничной зоны, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении МО Армении.

Ранее вражеская сторона распространила информацию о том, что якобы ВС Армении нарушили режим прекращения огня в направлении Вардениса Гегаркуникской области РА.