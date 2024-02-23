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 Пятница, 23 Февраля 2024 15:48
Наира Бадалян

Пашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохранения

Пашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохранения

АрмИнфо. Первый замглавы Комитета госодоходов Армении Артем Смбатян и замминистра здравоохранения Армении Армен Назарян будут уволены.

Как говорится в решении главы кабмина Никола Пашиняна, Артем Смбатян будет освобожден от занимаемой должности 27 февраля, а Назарян - 26 февраля.

Отметим, что Артем Смбатян был назначен первым заместителем председателя КГД 25 августа 2021 года, в тот же день ранее он был освобожден с должности замминистра здравоохранения Армении (занимал этот пост с 20 декабря 2019 года).

Назарян был назначен заместителем министра 8 сентября 2021 года. До этого он возглавлял Управление по здравоохранению Главного управления по вопросам здравоохранения военнослужащих МО, их соцзашиты и ветеранов. 

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